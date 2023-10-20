Benfica joga com Barcelona, Rosengard e Eintracht Frankfurt na Champions feminina

O campeão nacional Benfica vai defrontar o Barcelona, campeão europeu, no Grupo A da Liga dos Campeões feminina de futebol, além de Rosengard e Eintracht Frankfurt..Pela terceira vez na fase de grupos da 'Champions', as 'encarnadas' vão ter nas catalãs, duas vezes campeãs europeias, as principais rivais, além das suecas do Rosengard, semifinalistas em 2003/04, e das alemãs do Eintracht Frankfurt, que se estreiam em fases de grupo, mas foram quatro vezes campeãs como FFC Frankfurt..A primeira jornada joga-se em 14 e 15 de novembro, com a fase de grupos a fechar com a sexta ronda em 30 e 31 de janeiro. Os dois primeiros classificados de cada grupo seguem para os quartos de final da prova, cuja final está marcada para 25 de maio de 2024, no Estádio San Mamés, na cidade espanhola de Bilbau.