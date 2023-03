Benfica. Eliminar o Brugge vale recorde de receitas e ajuda a pagar reforços de duas épocas

Ultrapassar esta terça-feira a eliminatória com o Club Brugge e atingir os quartos-de-final da Champions vale ao Benfica a maior receita da sua história em prémios pagos pelo UEFA. Caso a equipa de Roger Schmidt carimbe o passaporte para a próxima fase, encaixa mais 10,5 milhões de euros e atinge os 71,6M esta temporada, batendo o recorde do ano passado, quando chegou à mesma fase da prova e embolsou 69,4M. Contas feitas, e confirmando-se a passagem, o total dos prémios das duas épocas dá para pagar todos os reforços contratados desde o verão de 2021.

Vamos às contas desta temporada. Só pela entrada na fase de grupos da Champions, a SAD benfiquista recebeu 38,38 milhões de euros. A fase de grupos rendeu mais 13,06M, o apuramento para os oitavos de final 9,6M e agora os quartos valem mais 10,6M. E assim se chega aos 71,6 milhões de euros, a maior receita de sempre do clube da Luz na prova milonária.

Na época passada, as águias embolsaram 69,4M por terem atingido os quartos de final, onde acabaram por cair diante do Liverpool. Neste caso, contudo, a receita foi inferior porque não somaram tanto dinheiro com os resultados obtidos durante a fase de grupos.

Se somarmos as receitas da Liga dos Campeões das duas temporadas, e partindo do prinícipio que o resultado de 0-2 alcançado na Bélgica há 15 dias será suficiente para chegar aos quartos, chega-se ao valor de 136,5 milhões de euros. Mais do que a SAD benfiquista gastou na aquisição de reforços para a equipa de futebol na temporada transata e na atual.

Esta época, os encarnados gastaram 87,8 milhões de euros em contratações, contando já com a taxa de empréstimo de Draxler (2,5M) e os reforços garantidos durante o mercado de janeiro. Na temporada 2021-22, os custos com contratações ficaram-se pelos 25,5 milhões. Se juntarmos os gastos em reforços das duas épocas, chegamos ao valor de 113,3 milhões.

Ora, se fizermos as contas, e partindo do princípio que o Benfica passa a eliminatória com o Brugge, o valor recebido em receitas da Champions na época passada e na atual, é superior ao gasto em contratações - ainda fica um saldo positivo de 23,2 milhões de euros.

Mesmo chegando aos 71,6 milhões esta temporada, o Benfica ainda fica longe do recorde nacional de encaixe feito por uma equipa portuguesa na Liga dos Campeões. Essa marca pertence ao FC Porto, que em 2018-19 arrecadou 78,4 milhões de euros quando atingiu os quartos-de-final da competição milionária - acabou por ser eliminado pelo Liverpool. Já o Sporting tem como melhor registo o ano passado, quando chegou aos oitavos e ganhou 45 mihões de euros.

Histórico favorável

O clube da Luz tem razões para estar otimista nesta eliminatória, pois além da vantagem de dois golos garantida na Bélgica, o confronto direto com equipas belgas é-lhe favorável, com 13 vitórias em 22 jogos e quatro apuramentos em seis eliminatórias, apesar de ter perdido o duelo mais importante - a final da Taça UEFA 1982-83 diante do Anderlecht.

O Benfica tem também historicamente um registo favorável em eliminatórias que dão acesso aos quartos de final na era Champions (desde 2003/04), pois conseguiu o apuramento em quatro de cinco presenças nos oitavos, tendo afastado o Liverpool, o Ajax e duas vezes o Zenit. O pleno falha porque, em 2016/17, caíram face ao Borussia Dortmund. No total, são quatro qualificações e uma eliminação, com oito vitórias, mais um empate e duas derrotas, em 11 encontros, com 16 golos marcados e 10 sofridos.

A partida desta noite na Luz pode significar ainda a quebra de mais um recorde. Há 15 dias, na Bélgica, as águias bateram o seu recorde de jogos consecutivos sem perder na principal prova europeia de clubes (12) e igualaram o melhor registo de uma equipa portuguesa - o FC Porto esteve em igual número de jogos sem perder entre 2003 e 2004, numa saga que coincidiu com o título de campeão europeu com Mourinho.

A série de invencibilidade começou em 2021/22, na segunda mão dos quartos de final, com um empate a três golos da equipa então orientada por Nélson Veríssimo no campo do Liverpool. Caso hoje não percam na receção ao Club Brugge, descolam do FC Porto e tornam-se na equipa portuguesa com mais jogos sem perder na Liga dos Campeões, num total de 13 jogos sem conhecer a derrota.

