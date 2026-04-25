Benfica conquista o hexacampeonato de futebol feminino após vencer em Braga

O Benfica sagrou-se este sábado, 25 de abril, hexacampeão nacional de futebol feminino ao vencer, no Minho, o Sporting de Braga, por 3-1, em jogo da 16.ª jornada do campeonato, duas para o final da prova.A saber que só uma vitória resolvia a questão do título, equipa treinada por Ivan Baptista começou da melhor forma a partida com um golo logo aos cinco minutos através da avançada brasileira Nicole Raysla, a passe de Lúcia Alves.Foi já perto do intervalo, depois de ter visto um golo anulado por fora de jogo, que a internacional portuguesa Diana Silva fez o segundo golo, deixando as encarnadas muito perto do sexto título de campeãs nacionais consecutivas. No segundo tempo, o Sp. Braga tentou tudo para inverter o rumo do jogo, tendo reduzido para 1-2 pela mexicana Maribel Flores, a passe da brasileira Malu Schmidt, aos 70 minutos.No entanto, seis minutos depois, o Benfica recolocou a diferença em dois golos, com um cabeceamento imparável da capitã Carole Costa na sequência de um livre da alemã Anna Gasper.Com o apito final da árbitra, seguiram-se os festejos encarnados por mais um título de campeã, que coloca o clube como o segundo com mais títulos nacionais, apenas superado pelo 1.ª de Dezembro, que contabiliza 12.