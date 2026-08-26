Bayern veste-se a rigor para a festa da cerveja, mas Saibari não quis posar com a caneca
Os jogadores do Bayern Munique trocaram os equipamentos de treino pelos trajes tradicionais da Baviera para participarem na habitual sessão fotográfica que antecede a Oktoberfest, o famoso festival da cerveja de Munique.
A iniciativa decorreu em Nockherberg, na cidade alemã, e foi organizada pela Paulaner, patrocinadora do campeão germânico. Com o treinador Vincent Kompany também vestido a rigor, os futebolistas apresentaram-se com os tradicionais “lederhosen”, casacos típicos e sapatos bávaros. Algumas jogadoras da equipa feminina do Bayern, entre as quais Giulia Gwinn, também marcaram presença, usando os tradicionais “dirndl”.
Harry Kane foi uma das principais figuras da sessão, realizada num ambiente descontraído, dois dias depois da vitória do Bayern sobre o Borussia Dortmund, por 2-1, na Supertaça Franz Beckenbauer.
O momento que mais chamou a atenção teve como protagonista Ismael Saibari. O internacional marroquino participou na fotografia de grupo, mas não segurou a tradicional caneca de cerveja. Muçulmano praticante, Saibari prescindiu desse elemento da sessão por motivos relacionados com as suas convicções religiosas. Michael Olise e Arijon Ibrahimovic também apareceram sem qualquer caneca nas mãos, embora não tenham sido divulgadas explicações para essas opções. Saibari não deixou, contudo, de aderir ao restante ritual, estreando-se com o traje tradicional bávaro.
A Oktoberfest começa a 19 de setembro, mas o plantel do Bayern antecipou o ambiente da festa antes de se concentrar na estreia na Bundesliga, marcada para sexta-feira, diante do Estugarda, na Allianz Arena. A sessão fotográfica com a Paulaner é uma tradição anual do clube de Munique e antecede a habitual visita do plantel ao recinto do festival.