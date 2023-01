Bayern Munique contrata suíço Yann Sommer para substituir Neuer

O Bayern Munique contratou o guarda-redes internacional suíço Yann Sommer até junho de 2025, a fim de substituir Manuel Neuer, que se lesionou com gravidade a praticar esqui, anunciou esta sexta-feira o líder da Bundesliga.

Após oito anos e meio no Borussia Mönchengladbach, Sommer vai representar o mais titulado clube germânico, na sequência da lesão de Neuer, que fraturou a perna direita num acidente de esqui, em 9 de dezembro de 2022, e ficará afastado da competição até ao fim da época 2022/23.

"Estou muito entusiasmado com este novo desafio. [O Bayern Munique] é um clube poderoso. Defrontámo-nos muitas vezes e conheço bem a qualidade dos seus jogadores. Estou orgulhoso por fazer parte do Bayern", disse o guarda-redes suíço, de 34 anos, que conta com 80 internacionalizações pela seleção helvética.

Contratado por duas épocas e meia, Sommer poderá estrear-se já na sexta-feira pelo líder da Bundesliga e vencedor dos últimos 10 campeonatos, frente ao Leipzig, em partida da 16.ª jornada, no regresso do campeonato após a pausa de inverno.