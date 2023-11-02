Bas Dost vai fazer uma pausa no futebol: "Tive sorte de ter sido ressuscitado"

Bas Dost tem uma miocardite e que vai fazer uma pausa no futebol. "Caros colegas, membros do NEC e fãs de futebol. Agora ouvi do meu cardiologista o que causou o que aconteceu comigo durante o jogo AZ-NEC, em Alkmaar. Fiz muitos exames nos últimos dias e eles mostraram que tenho um músculo cardíaco inflamado (miocardite)", revelou Bas Dost, numa carta aberta publicada pelo NEC Nijmegen..O ex-jogador do Sporting (2016 a 2019) caiu inanimado num jogo no domingo passado, caudando grande apreensão nas bancadas e tendo recuperado os sentidos ainda no relvado.."Pode haver vários motivos pelos quais um músculo cardíaco fica inflamado e as consequências podem ser bastante graves, mas tive sorte de ter sido ressuscitado com sucesso em campo. Não consigo enfatizar o quão estou grato aos médicos do NEC e do AZ pelo seu desempenho adequado em campo. Os testes continuarão nos próximos dias. Depois, vou para casa e vou precisar de descansar para recuperar totalmente. Só depois desse momento terei mais visão do meu futuro e, a partir daí poderei partilhar mais sobre ele. Por enquanto, vou fazer uma pausa no futebol e passar os próximos tempos com minha família. Espero que todos respeitem isso", confessou o avançado de 34 anos..Bas Dost prometeu ainda contar a sua história, "principalmente para ajudar o mundo do desporto e aprender com o que aconteceu" com ele: "Gostaria, mais uma vez, de agradecer a todos do mundo do futebol, do país e do exterior. Isso tocou-me muito e à minha família:"