Bárbara, Vanessa, Inês, Gabriel... atletas olímpicos querem falar sobre saúde mental

"Combater o estigma que está sempre associado à saúde mental". É esta a temática que leva a Associação dos Atletas Olímpicos de Portugal (AAOP) a realizar um Seminário Nacional sobre Saúde Mental no Desporto de Alta Competição, em parceria com a Sociedade Portuguesa de Psiquiatria e Saúde Mental (SPPSM), no dia 4 de novembro, no Fórum Lisboa (antigo cinema Roma).

O evento contará com a presença do secretário de Estado da Juventude e Desporto, João Paulo Correia, do coordenador Nacional das Políticas de Saúde Mental, Miguel Xavier, e das ex-ministras da Saúde, Maria de Belém e Ana Jorge, bem como alguns especialistas da área e testemunhos de atletas Olímpicos e treinadores de alta competição.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A judoca Bárbara Timo, que no sábado conquistou a medalha de bronze nos mundiais de Tashkent, que regressou à competição, depois de ter feito uma paragem em nome da saúde mental, é uma das convidadas. Assim como medalhada Olímpica no triatlo, Vanessa Fernandes, que irá falar da bulimia e a depressão que quase lhe deram cabo da vida durante os JO Pequim 2008. Também a marchadora Inês Henriques (campeã mundial em 2019) e o skater Gabriel Ribeiro fazem parte do painel.

"Este seminário pretende identificar os desafios e oportunidades que se colocam atualmente neste âmbito, contribuindo para cumprir um dos objetivos para o desenvolvimento sustentável definido pela ONU na sua Agenda 2030: o do bem-estar físico, mental e social", pode ler-se no press release conjunto da AAOP liderada por Luís Monteiro e da SPPSM, presidida por Maria João Heitor.

Ao abandonar a competição durante os Jogos Olímpicos, a favorita Simone Biles colocou a saúde mental na ordem do dia. Mas já antes o atleta mais medalhado da história Olímpica, Michael Phelps, tinha deixado o alerta para o problema. Segundo um estudo de 2019, do Comité Olímpico Internacional e publicado no British Journal of Sports Medicine, 50% dos atletas Olímpicos inquiridos assumiram sofrer ou ter sofrido de depressão, ansiedade e stress.