Luís Montenegro apresentou plano estratégico para o Desporto, no Centro de Alto Rendimento do Jamor.
JOSÉ SENA GOULÃO
Desporto

Atletas que representem Portugal podem ter saídas profissionais na PSP, GNR e Forças Armadas

Plano para o Desporto até 2036 assenta em seis pilares estratégicos e 44 medidas, num investimento de 130 milhões de euros.
Isaura Almeida
Publicado a
Atualizado a
Governo
Desporto

