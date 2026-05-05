Arsenal vence Atlético de Madrid e é o primeiro finalista da Liga dos Campeões (veja o golo)

O Arsenal é o primeiro finalista da Liga dos Campeões 2025/26, depois de vencer esta terça-feira, 5 de maio, o Atlético de Madrid, por 1-0, no estádio Emirates, em Londres.Um golo do internacional inglês Bukayo Saka aos 44 minutos foi o suficiente para os gunners, treinados pelo espanhol Mikel Arteta, atingir pela segunda vez a final da Champions, precisamente 20 anos depois de ter perdido por 1-2 com o Barcelona, no Stade de France, em Paris.O Arsenal, que eliminou o Sporting nos quartos de final, tinha empatado na primeira mão 1-1 em Madrid, mas desta vez conseguiu vencer, numa partida intensa em que o Atlético tudo tentou para chegar ao empate.O líder da Premier League fica agora à espera do vencedor da meia-final entre o Bayern Munique e o Paris Saint-Germain, que se encontram esta quarta-feira (20h00) no Allianz Arena, sendo que os franceses, atuais campeões europeus, entram em campo com uma vantagem de 5-4 alcançada na primeira mão.A final realiza-se no dia 30 de maio, na Puskas Arena, em Budapeste.Veja o golo que ditou o apuramento do Arsenal: