Após vencer Bola de Ouro, Harry Kane renova até 2029 com o Bayern Munique
O ponta de lança Harry Kane renovou contrato com os gigantes alemães do Bayern Munique até 2029, anunciou o clube nas redes sociais.
O ano de Kane tem sido recheado de sucessos. Após vencer a segunda Bundesliga e uma Taça da Alemanha com o clube bávaro, o goleador foi galardoado com um dos principais prémios individuais do futebol mundial, a Bola de Ouro da France Football, na passada segunda-feira -- o primeiro inglês a vencer o prémio em quase 25 anos.
Kane, que assinou pelo Bayern em 2023 após quase 20 anos ao serviço do Tottenham, disse numa entrevista ao site do clube que se sente "em casa" na Baviera.
"Adoro o clube, os adeptos e a cidade de Munique. Temos uma equipa fantástica e um treinador fantástico em Vincent Kompany", assegurou, contando que a "sua família inteira está muito feliz" na cidade também.
De acordo com a Sky Sport alemã, Kane receberá, anualmente, 25 milhões de euros brutos neste novo vínculo. O anterior, explica a emissora alemã, terminava no fim desta época. Caso cumpra este contrato até ao fim, Kane jogará até aos 35 anos na frente do ataque bávaro.
"Estava muito interessado em ficar. Agora estou ansioso pelo futuro e quero conquistar muitos mais títulos com este grande clube", disse ainda na entrevista, tendo esperado "um futuro excitante" numa publicação na rede social X.