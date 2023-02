APAF denunciou Rui Costa por declarações e abordagem ao árbitro no túnel de Braga

A APAF (Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol) já denunciou Rui Costa, presidente do Benfica, pelas declarações que proferiu, em Braga, após a derrota do Benfica com o Sp. Braga, na quinta-feira, e também pela abordagem ao árbitro Tiago Martins no túnel de acesso aos balneários, segundo soube o DN.

A denúncia é uma prática comum da associação dos árbitros, liderada por Luciano Gonçalves, sempre que as críticas à equipa de arbitragem ultrapassam aquilo que considera ser os limites do aceitável. Foi o que aconteceu agora com o presidente encarnado, que não escondeu o desagrado pela "dualidade de critérios" do juiz da partida dos quartos de final da Taça de Portugal.

"Foram casos a mais e demasiado evidentes para se estar aqui com meias palavras. Há um penálti claríssimo sobre o Gonçalo Guedes. Curiosamente com o mesmo árbitro que há poucas semanas fazia de VAR no estádio da Luz e chamou, quase que obrigou, o Artur Soares Dias a marcar um penálti contra nós no Benfica-Sporting, num lance exatamente com a mesma dinâmica, este com mais intensidade mas fez vista grossa. O Sr. Fábio Melo, o VAR, também fez vista grossa sobre esse mesmo lance", explodiu Rui Costa, no final do encontro e já depois de ter confrontado o juiz da partida no túnel de acesso aos balneário. Atitude agora denunciada.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Tem agora a palavra o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, que pode abrir um processo disciplinar para averiguar o que se passou no túnel de Braga e avaliar o teor das declarações do presidente benfiquista, por "eventual comportamento incorreto violador de deveres gerais" dos agentes desportivos.