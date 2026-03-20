Ronnie O'Sullivan no World Open de Yushan
Ronnie O'Sullivan no World Open de YushanFOTO: Youtube
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Aos 50 anos 'The Rocket' expande a sua lenda com entrada recorde de 153 pontos

Ronnie O'Sullivan conseguiu o feito durante o World Open de Yushan, na China. "Sinto-me abençoado", afirmou o sete vezes campeão mundial.
Pedro Sequeira
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Ronnie O'Sullivan, mais conhecido no mundo do snooker como 'The Rocket' (O Foguete), alcançou, aos 50 anos, mais um feito histórico na modalidade. Desta feita, o inglês somou a mais alta entrada de sempre num jogo, obtendo 153 pontos. A competir no World Open de Yushan, na China, O'Sullivan beneficiou de uma falta do adversário, o galês Ryan Day, para ter uma bola extra livre. Começou, então, por ensacar a bola verde como uma vermelha extra (1 ponto) e logo de seguida a bola preta (mais sete pontos).

A partir de daí, o sete vezes campeão do Mundo continuou a partida com a eficácia que lhe deu fama, ensacando as 15 bolas vermelhas, 13 pretas e 2 rosas antes da sequência final de cores: amarela (2 pontos), verde (3), castanha (4), azul (5), rosa (6) e preta (7), terminando o jogo com o recorde de 153 pontos. A vitória categórica no primeiro frame abriu caminho a um triunfo final por 5-0 diante de Ryan Day, que colocou O'Sullivan nas meias-finais da competição.

“Já fui o primeiro em muitas coisas, por isso achei que podia muito bem conseguir esta também. Sinto-me abençoado por poder alcançar estes feitos. Nunca fiz nada acima de um 147. Para mim, o que conta é a excitação, a adrenalina. Se a excitação e a adrenalina estão lá, consigo fazer grandes coisas. Preciso de sentir que há uma boa recompensa no final. Isso faz com que te concentres, aguça um pouco a mente”, reagiu o inglês após a partida.

147 é um número mágico no snooker e corresponde à chamada tacada máxima, quando o jogador consegue ensacar, num único frame, 15 bolas vermelhas e 15 pretas, seguidas das cores pela ordem correta. No entanto, se o jogador beneficiar de uma bola livre (como aconteceu com 'The Rocket') a pontuação mais alta possível são 155 pontos, o que O'Sullivan só não conseguiu porque durante a partida ensacou duas bolas rosas em vez de pretas (menos dois pontos, portanto).

O anterior recorde de entrada mais alta pertencia a Jamie Burnett, com 148 pontos, no campeonato do Reino Unido de 2004.

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Ronnie O'Sullivan faz a milésima "centenária" e conquista a Players Championship
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