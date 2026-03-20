Aos 50 anos 'The Rocket' expande a sua lenda com entrada recorde de 153 pontos

Ronnie O'Sullivan, mais conhecido no mundo do snooker como 'The Rocket' (O Foguete), alcançou, aos 50 anos, mais um feito histórico na modalidade. Desta feita, o inglês somou a mais alta entrada de sempre num jogo, obtendo 153 pontos. A competir no World Open de Yushan, na China, O'Sullivan beneficiou de uma falta do adversário, o galês Ryan Day, para ter uma bola extra livre. Começou, então, por ensacar a bola verde como uma vermelha extra (1 ponto) e logo de seguida a bola preta (mais sete pontos).A partir de daí, o sete vezes campeão do Mundo continuou a partida com a eficácia que lhe deu fama, ensacando as 15 bolas vermelhas, 13 pretas e 2 rosas antes da sequência final de cores: amarela (2 pontos), verde (3), castanha (4), azul (5), rosa (6) e preta (7), terminando o jogo com o recorde de 153 pontos. A vitória categórica no primeiro frame abriu caminho a um triunfo final por 5-0 diante de Ryan Day, que colocou O'Sullivan nas meias-finais da competição. “Já fui o primeiro em muitas coisas, por isso achei que podia muito bem conseguir esta também. Sinto-me abençoado por poder alcançar estes feitos. Nunca fiz nada acima de um 147. Para mim, o que conta é a excitação, a adrenalina. Se a excitação e a adrenalina estão lá, consigo fazer grandes coisas. Preciso de sentir que há uma boa recompensa no final. Isso faz com que te concentres, aguça um pouco a mente”, reagiu o inglês após a partida.147 é um número mágico no snooker e corresponde à chamada tacada máxima, quando o jogador consegue ensacar, num único frame, 15 bolas vermelhas e 15 pretas, seguidas das cores pela ordem correta. No entanto, se o jogador beneficiar de uma bola livre (como aconteceu com 'The Rocket') a pontuação mais alta possível são 155 pontos, o que O'Sullivan só não conseguiu porque durante a partida ensacou duas bolas rosas em vez de pretas (menos dois pontos, portanto).O anterior recorde de entrada mais alta pertencia a Jamie Burnett, com 148 pontos, no campeonato do Reino Unido de 2004. .Ronnie O'Sullivan faz a milésima "centenária" e conquista a Players Championship