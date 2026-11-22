Aos 23 anos, Carlos Alcaraz senta-se à mesa das lendas do ténis
Carlos Alcaraz fechou a temporada com um título que ainda faltava no seu palmarés. O espanhol venceu este domingo as ATP Finals, em Turim, ao derrotar Alexander Zverev, número um mundial, por 6-2 e 7-6 (9-7). No segundo set, salvou três pontos de set antes de fechar o encontro.
Aos 23 anos, Alcaraz tornou-se o quarto tenista a conquistar os quatro torneios do Grand Slam e as ATP Finals, depois de Andre Agassi, Roger Federer e Novak Djokovic. A vitória valeu-lhe o sexto título da temporada e o 30.º da carreira.
Nascido em El Palmar, na região espanhola de Múrcia, Alcaraz tornou-se profissional em 2018. A ascensão ganhou outra dimensão em 2022, quando venceu o US Open aos 19 anos e se tornou o mais jovem jogador a chegar ao primeiro lugar do ranking mundial.
O percurso nos Grand Slams continuou com as vitórias em Wimbledon, em 2023 e 2024, em Roland Garros, em 2024 e 2025, e novamente no US Open, em 2025. Em fevereiro deste ano, ao conquistar o Open da Austrália, completou os títulos nos quatro majors e tornou-se o mais jovem a alcançar esse feito. Soma agora sete títulos do Grand Slam.
A temporada de 2026 também teve um período difícil: uma lesão no pulso afastou-o da competição durante mais de quatro meses. Regressou no US Open, em agosto, e terminou o ano em força, com títulos em Tóquio, Viena, Paris e Turim. Desde o regresso, somou 22 vitórias em 23 encontros, de acordo com os dados divulgados pelo circuito.
Quanto à fortuna, não existe uma avaliação pública oficial do património pessoal de Alcaraz. A Forbes estimou que o tenista ganhou 53,7 milhões de dólares nos 12 meses até maio de 2026, incluindo prémios, patrocínios e presenças em eventos; cerca de 38 milhões terão sido receitas fora do campo. Já os registos da ATP apontavam para mais de 69 milhões de dólares em prémios de carreira até 9 de novembro, antes das ATP Finals. Estes valores correspondem a rendimentos, não a uma estimativa da fortuna líquida do jogador.