Carlos Alcaraz fechou a temporada com um título que ainda faltava no seu palmarés. O espanhol venceu este domingo as ATP Finals, em Turim, ao derrotar Alexander Zverev, número um mundial, por 6-2 e 7-6 (9-7). No segundo set, salvou três pontos de set antes de fechar o encontro.

Aos 23 anos, Alcaraz tornou-se o quarto tenista a conquistar os quatro torneios do Grand Slam e as ATP Finals, depois de Andre Agassi, Roger Federer e Novak Djokovic. A vitória valeu-lhe o sexto título da temporada e o 30.º da carreira.

Nascido em El Palmar, na região espanhola de Múrcia, Alcaraz tornou-se profissional em 2018. A ascensão ganhou outra dimensão em 2022, quando venceu o US Open aos 19 anos e se tornou o mais jovem jogador a chegar ao primeiro lugar do ranking mundial.