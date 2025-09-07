US Open: Carlos Alcaraz bate Jannik Sinner e vence torneio pela segunda vez

O tenista espanhol Carlos Alcaraz, número dois do mundo, conquistou hoje o Open dos Estados Unidos, último Grand Slam da temporada, pela segunda vez na carreira, ao vencer na final o italiano Jannik Sinner, líder do ranking mundial, em quatro sets.Alcaraz venceu o primeiro set por 6-2 e, depois de permitir ao campeão em título empatar no parcial seguinte (6-3), fechou o encontro com 6-1 e 6-4, ao cabo de duas horas e 44 minutos.Depois da vitória em Flushing Meadows em 2022, o espanhol, de 22 anos, somou mais quatro vitórias em ‘majors’, em Wimbledon (2023 e 2024) e em Roland Garros (2024 e 2025).Já Sinner, de 24 anos, falhou a revalidação do título, como havia conseguido no Open da Austrália, que conquistou em 2024 e este ano, depois de vencer em Wimbledon, ante o espanhol, e ter perdido a final de Roland Garros, também com Alcaraz, tendo sido totalista em finais Grand Slam em 2025.Atraso por TrumpA presença do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no camarote para a final do US Open, levou a medidas de segurança que atrasaram o encontro. Além do atraso, em meia hora, para as 19:30 em Lisboa, o encontro foi jogado sob a cobertura do Arthur Ashe Stadium devido à chuva, ainda que ligeira, em Nova Iorque.Convidado pelo principal patrocinador do torneio do Grand Slam, Trump marcou presença na final do Open dos Estados Unidos, com medidas de segurança adicionais, confirmadas pela organização, que notou ainda que a meia hora permite ao público “mudar de recinto” com tempo..Reviravolta épica na mais longa final de Roland Garros vale segundo título a Carlos Alcaraz.Alcaraz supera Musetti para conquistar inédito título no Masters 1000 de Monte Carlo