Antonelli 'voa' em Austin e agarra a "pole" sob pressão da Red Bull
Andrea Kimi Antonelli garantiu este sábado, 24 de outubro, a pole position para o Grande Prémio dos Estados Unidos de Fórmula 1, assinando uma das voltas mais autoritárias da sua época de estreia no Circuito das Américas (COTA), em Austin.
Ao volante do Mercedes W17, o piloto italiano rodou em 1:34.035 na derradeira tentativa da Q3, superando a dupla da Red Bull num traçado exigente, onde os ressaltos e os limites de pista voltaram a ditar o ritmo dos protagonistas.
A qualificação no Texas desenrolou-se com margens mínimas entre os candidatos aos lugares da frente. Antonelli superiorizou-se a Max Verstappen por apenas 179 milésimos de segundo, num desfecho que reflete o salto qualitativo dos monolugares de Brackley de sexta-feira para sábado.
Ainda no parc fermé, visivelmente satisfeito, o piloto da Mercedes explicou que "o carro esteve incrível na Q3" e que a equipa deu "um passo em frente gigante de ontem para hoje na afinação e na forma como lidou com os ressaltos do circuito".
Com o título mundial no horizonte matemático em solo norte-americano, o líder do campeonato preferiu arrefecer a euforia: "Fazer a pole aqui é fantástico, mas o foco tem de estar a 100% na corrida de amanhã. Não estou a pensar em contas de campeonato, apenas em fazer um arranque limpo e gerir o ritmo."
Ao seu lado na primeira linha vai alinhar Max Verstappen. O neerlandês da Red Bull colocou-se a escassos décimos da marca de referência (1:34.214), mas confessou a dureza da pista texana: "Foi uma volta muito forte e estivemos muito perto. A pista continua incrivelmente agressiva e saltitante em várias zonas, o que torna muito difícil não cometer um erro ou escapar aos limites de pista."
Olhando para a corrida de domingo, o tricampeão não escondeu a ambição: "Partir da primeira linha coloca-nos diretamente na luta com o Kimi logo para a curva 1."
O bom momento da formação austríaca foi consolidado por Isack Hadjar, que fechou o lote dos três primeiros com o registo de 1:34.250. O francês, cada vez mais adaptado às exigências do primeiro pelotão, elogiou a reviravolta dos mecânicos e engenheiros após uma manhã cinzenta: "Estar no top 3 nesta fase da época e tão próximo do Max e do Kimi é excelente para mim e para toda a garagem. Tivemos algumas dificuldades na afinação durante a manhã, mas a equipa fez um trabalho notável para a qualificação." Hadjar antecipou ainda a batalha estratégica que se avizinha nas 56 voltas do COTA, alertando que "a degradação dos pneus traseiros vai ser a chave".
Logo atrás, Charles Leclerc (1:34.267) e Lewis Hamilton (1:34.311) colocaram os dois monolugares da Ferrari na segunda e terceira linhas, à frente de George Russell (1:34.476) e de um Oscar Piastri (1:34.803) que viu a McLaren perder terreno para a concorrência direta na fase decisiva.
(Tempos sujeitos a eventuais penalizações e confirmação final dos comissários técnicos da FIA).