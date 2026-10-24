Antonelli 'voa' em Austin e agarra a "pole" sob pressão da Red Bull

Andrea Kimi Antonelli garantiu este sábado, 24 de outubro, a pole position para o Grande Prémio dos Estados Unidos de Fórmula 1, assinando uma das voltas mais autoritárias da sua época de estreia no Circuito das Américas (COTA), em Austin.

Ao volante do Mercedes W17, o piloto italiano rodou em 1:34.035 na derradeira tentativa da Q3, superando a dupla da Red Bull num traçado exigente, onde os ressaltos e os limites de pista voltaram a ditar o ritmo dos protagonistas.

A qualificação no Texas desenrolou-se com margens mínimas entre os candidatos aos lugares da frente. Antonelli superiorizou-se a Max Verstappen por apenas 179 milésimos de segundo, num desfecho que reflete o salto qualitativo dos monolugares de Brackley de sexta-feira para sábado.

Ainda no parc fermé, visivelmente satisfeito, o piloto da Mercedes explicou que "o carro esteve incrível na Q3" e que a equipa deu "um passo em frente gigante de ontem para hoje na afinação e na forma como lidou com os ressaltos do circuito".

Com o título mundial no horizonte matemático em solo norte-americano, o líder do campeonato preferiu arrefecer a euforia: "Fazer a pole aqui é fantástico, mas o foco tem de estar a 100% na corrida de amanhã. Não estou a pensar em contas de campeonato, apenas em fazer um arranque limpo e gerir o ritmo."