Kimi Antonelli a um passo de fazer história no Grande Prémio dos Estados Unidos

O Circuito das Américas, em Austin, recebe este fim de semana a primeira oportunidade matemática para consagrar Andrea Kimi Antonelli como o mais jovem campeão da história da Fórmula 1. Aos 20 anos, o piloto da Mercedes lidera a tabela com 340 pontos e uma sólida vantagem de 102 sobre o companheiro de equipa George Russell (238). Mais atrás surgem Lewis Hamilton (Ferrari, 229), Max Verstappen (Red Bull, 221) e Charles Leclerc (Ferrari, 215).

Com seis Grandes Prémios por disputar e 125 pontos ainda disponíveis após a ronda texana, a equação do título exige uma combinação difícil: Antonelli só faz a festa antecipada se vencer a corrida (chegando aos 365 pontos), e se Russell não passar do 9.º lugar (um máximo de 2 pontos somados) e Hamilton não for além da 5.ª posição. Caso esta conjugação improvável não se confirme, a decisão do Mundial transita para a altitude do Autódromo Hermanos Rodríguez, na cidade do México.

Já no Campeonato de Construtores, não haverá celebrações em solo norte-americano. A Mercedes comanda confortavelmente com 578 pontos, contra 444 da Ferrari e 339 da McLaren. Contudo, a margem atual de 134 pontos é insuficiente perante os 220 pontos máximos que ainda restarão atribuir em pista entre o México e Abu Dhabi.

Mesmo com uma dobradinha perfeita em Austin, os alemães só poderão festejar o título coletivo a partir do Brasil ou em Las Vegas.

Esta corrida dos perseguidores contra os silver arrows fica ainda mais difícil devido à estrutura do calendário. Após o Sprint em Singapura - a sexta e última prova curta da época -, as restantes seis jornadas disputam-se exclusivamente sob o formato tradicional. Sem os pontos extra destas provas aos sábados nesta fase do ano, o teto máximo conquistável fica limitado a 26 pontos por fim de semana para cada piloto, tornando a tarefa de anular a vantagem de Antonelli quase impossível sem que ocorram abandonos do italiano.

No horário de Lisboa, as ‘hostilidades’ abrem na sexta-feira, 23 de outubro, com os Treinos Livres 1 às 18h30 e os Treinos Livres 2 às 22h00. No sábado, o terceiro treino livre disputa-se às 18h30, servindo de prelúdio para a sessão de qualificação marcada para as 22h00. No domingo, 25 de outubro, as luzes do semáforo apagam-se às 20h00 (hora de Lisboa) para o arranque das 56 voltas do Grande Prémio dos Estados Unidos, corrida que pode consagrar Antonelli como o Campeão do Mundo mais jovem de sempre.