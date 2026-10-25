Antonelli domina em Austin, mas festa do título fica adiada

Andrea Kimi Antonelli assinou este domingo (25 de outubro) uma exibição madura e irrepreensível no Circuito das Américas para conquistar a vitória no Grande Prémio dos Estados Unidos. O jovem piloto da Mercedes, que largou da pole position, defendeu a liderança na exigente subida para a Curva 1 e ditou o andamento da corrida texana através de uma gestão cirúrgica da borracha. Ao cumprir uma estratégia de paragem única com assinalável eficácia, o italiano geriu o ritmo até à bandeirada de xadrez, recebendo a consagração com uma folga confortável de 13,078 segundos sobre o concorrente mais direto.

Apesar da superioridade demonstrada, a matemática do Campeonato do Mundo de Pilotos ainda não permitiu fechar as contas. Com George Russell a cruzar a meta no oitavo lugar — a distantes 54,303 segundos do topo —, a margem pontual cresceu para 123 pontos, mas adia a decisão formal para o Autódromo Hermanos Rodríguez.

No parque fechado, Antonelli preferiu sublinhar a frieza técnica da equipa: "O segredo esteve em não queimar os pneus no primeiro turno e resistir à tentação de mudar o plano quando o ritmo acelerou. Sabíamos que a vitória era a nossa prioridade; o campeonato virá quando tiver de vir, sem precipitações nem contas feitas no carro."

Atrás do homem da Mercedes, Charles Leclerc construiu a melhor recuperação entre a frente. O monegasco da Ferrari arrancou do quarto posto, despachou Isack Hadjar logo nos metros iniciais e partiu no encalço de Max Verstappen. A manobra decisiva surgiu ainda antes da janela de paragens, altura em que o monolugar de Maranello revelou uma agilidade superior e cavou um fosso que lhe valeu o segundo posto a 13,078 segundos do líder, com mais de quatro segundos de conforto face à Red Bull.

"Sabíamos desde sexta-feira que tínhamos um bom ritmo de corrida nos pneus médios", disse Leclerc logo após descer do carro. "Superar a Red Bull em pista e garantir o segundo lugar foi o resultado máximo possível hoje. A Mercedes e o Kimi estavam noutro campeonato este domingo, pelo que os pontos são excelentes para a nossa luta entre os construtores."

Max Verstappen completou os lugares de honra a 17,485 segundos do vencedor, mas sem esconder as limitações de comportamento do monolugar num asfalto ondulado que penalizou o equilíbrio da traseira. O tetracampeão neerlandês perdeu o contacto com Leclerc na segunda metade da prova e acabou sob forte pressão de Lewis Hamilton, que fechou em quarto colado à sua asa traseira, a escassos 1,030 segundos do neerlandês e a 18,515 segundos da liderança.

À chegada ao parque fechado, Verstappen foi taxativo quanto às dores de cabeça sentidas no circuito: "Fizemos o que nos competia e minimizámos os estragos, mas o carro sofreu imenso com a falta de aderência e com a dureza das irregularidades do asfalto. Terminar no pódio sabe a pouco quando lutamos pelo limite, mas hoje não tínhamos armas para responder à velocidade de ponta da Mercedes nem à consistência da Ferrari."

Lando Norris colocou o melhor McLaren no quinto posto, a 30,521 segundos da dianteira, contendo as investidas de Isack Hadjar, sexto a 34,373 segundos.

Mais atrás, Oscar Piastri cruzou a linha a 52,674 segundos de Antonelli, precedendo o outro Mercedes de Russell, enquanto Liam Lawson (a 1m19,183s) e Pierre Gasly (a 1m27,516s) asseguraram os últimos pontos em disputa.