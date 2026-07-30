António Silva diz adeus aos adeptos e aproxima-se do Bournemouth

António Silva viveu esta quinta-feira um momento que poderá ter marcado a despedida dos adeptos do Benfica. No final da vitória frente ao St. Gallen, que garantiu às águias o apuramento para a terceira pré-eliminatória da Liga Europa, o defesa-central permaneceu durante alguns minutos no relvado do Estádio da Luz, aplaudiu as bancadas e retribuiu o carinho dos benfiquistas, num gesto carregado de simbolismo. Os próprios colegas de equipa incentivaram o jovem a destacar-se quando agradeciam aos sócios.A imagem foi interpretada como uma despedida, numa altura em que o internacional português está muito próximo de deixar o Benfica para prosseguir a carreira na Premier League. O Bournemouth mantém-se como o destino mais provável do jogador, embora a transferência ainda não tenha sido oficializada por qualquer dos clubes.Segundo tem sido avançado pela imprensa portuguesa e inglesa, o Benfica e o Bournemouth encontram-se nas fases finais das negociações, faltando apenas concluir os últimos detalhes para que o negócio seja formalizado. Os valores da operação não foram confirmados oficialmente, embora as notícias apontem para uma transferência na ordem dos 25 milhões de euros, incluindo uma componente variável dependente de objetivos.António Silva, de 22 anos, encerra assim um percurso de uma década no Benfica. Chegou ao clube em 2016, proveniente do Viseu United, e estreou-se pela equipa principal na temporada 2022/23, afirmando-se rapidamente como titular. Desde então, conquistou um campeonato nacional, uma Taça da Liga e uma Supertaça Cândido de Oliveira, além de se ter consolidado como internacional A por Portugal.A confirmar-se a mudança para o Bournemouth, o defesa terá a primeira experiência fora do futebol português e deixará uma vaga importante no eixo defensivo da equipa encarnada, que continua a preparar a nova temporada e a disputar as competições europeias.Sem qualquer confirmação oficial sobre a transferência, o momento vivido na Luz constituiu, para já, o sinal mais evidente de que o ciclo de António Silva no Benfica está prestes a acabar..Marco Silva mantém confiança em António Silva no centro da defesa e promete um Benfica mais forte