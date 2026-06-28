António Morgado conquista dois títulos nacionais de ciclismo de estrada em 48 horas

António Morgado conquistou dois títulos nacionais em 48 horas. Este domingo, dia 28 de junho, na Guarda, o corredor da UAE Team Emirates-XRG juntou o título nacional de ciclismo de estrada ao de contrarrelógio conquistado dois dias antes. O português conquistou assim os dois títulos nacionais no mesmo ano, algo que não acontecia desde que Domingos Gonçalves fez o mesmo em 2018. Morgado foi o mais rápido na prova de fundo da elite masculina, com Rui Oliveira (UAE Team Emirates-XRG) e Afonso Silva (Team Tavira/Crédito Agrícola) a completarem o pódio. “Não quero ser hipócrita, claro que gostava de ser campeão nacional, mas talvez hoje preferisse que fosse o Rui Oliveira (...) Somos os dois da mesma equipa e estava a tentar ajudar mais o Rui, que me ajuda muito em todas as corridas. Ele já fez várias vezes segundo e merecia ganhar. O nosso objetivo era chegar ao sprint, mas na última subida, quando o Afonso atacou, estava forte e, quando percebi que não ia parar, decidi atacar para ser certo, porque num sprint com aquelas curvas nunca se sabe se sai a corrente ou ficas entalado”, explicou o corredor da UAE.António Morgado terminou os 181 quilómetros ao fim de 4h03m37s, Afonso Silva chegou na segunda posição, a 18 segundos, e Rui Oliveira completou o pódio, a 30s. Ivo Oliveira, vencedor do título nacional em 2024 e 2025, foi quarto, a 48 segundos do novo campeão nacional, que já se havia sagrado tricampeão de contrarrelógio na sexta-feira, em Casal de Cinza.