António Miguel Cardoso demite-se da presidência do Vitória de Guimarães

António Miguel Cardoso anunciou esta terça-feira, 14 de abril, a demissão da presidência do Vitória de Guimarães, emblema da I Liga portuguesa de futebol que lidera desde março de 2022, numa conferência de imprensa promovida no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.“De acordo com aquilo com que me comprometi no início da época, como já são reduzidas as hipóteses de nos apurarmos para as competições europeias, vou entregar ao presidente da Mesa da Assembleia Geral a minha carta de demissão”, disse.Eleito pela primeira vez presidente em 05 de março de 2022 e reeleito em 01 de março de 2025, num sufrágio em que recolheu mais de 89% dos votos, o dirigente revelou ainda que não se vai recandidatar às próximas eleições do clube minhoto.Em 30 de agosto de 2025, António Miguel Cardoso disse, após o empate caseiro com o Arouca (1-1), para a quarta jornada da I Liga portuguesa de futebol, que iria deixar o cargo de presidente se a equipa principal de futebol se classificasse abaixo dos cinco primeiros lugares.O Vitória ocupa, neste momento, o nono lugar da I Liga, com 36 pontos, a 11 do quinto classificado, Famalicão, quando restam disputar cinco jornadas do campeonato.