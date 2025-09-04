Antigo guarda-redes do FC Porto, Helton detido por posse ilegal de arma e entretanto libertado

Helton foi detido na quarta-feira, por posse ilegal de uma arma de fogo e munições, mas entretanto libertado. Segundo o jornal Público, a PSP dirigiu-se a casa do antigo guarda-redes do FC Porto, em Vila Nova de Gaia, com um mandado de busca, na sequência das acusações de violência doméstica feitas por uma mulher com quem, alegadamente, terá mantido um caso extraconjugal durante dez anos.A quando da denúncia, a mulher informou as autoridades que, durante um desentendimento entre ambos, Helton lhe encostou à cabeça "um objeto que lhe pareceu ser uma arma de fogo". O que motivou uma busca a casa do antigo jogador, onde foi encontrada e apreendida uma arma, que, segundo a mesma fonte, tinha sido roubada numa localidade situada a 70 quilómetros da casa do antigo jogador. Quando questionado pelas autoridades, Helton alegou que a arma pertencia a um amigo que já tinha morrido e que teria visitado seu estúdio para gravar uma música, mas foi mesmo detido e depois de prestar depoimento formal libertado. Helton está acusado pelo Ministério Público e será julgado por "maus-tratos simples" pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP), na cidade do Porto.