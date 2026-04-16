Antigo guarda-redes de Arsenal e Juventus morre aos 48 anos após carro ser abalroado por um comboio

O antigo guarda-redes austríaco Alex Manninger morreu na manhã desta quinta-feira, 16 de abril, na sequência do embate do seu automóvel com um comboio em Nussdorf am Haunsberg, nos arredores de Salzburgo.A viatura estava a atravessar uma passagem de nível sem guarda quando se deu o embate, tendo sido arrastado por vários metros. As cerca de 25 pessoas que seguiam no comboio, bem como o maquinista, saíram ilesos, mas o motorista do Volkswagen, que mais tarde se soube era o antigo internacional austríaco, ficou encarcerado, tendo sido resgatado pelos socorristas que ainda tentaram reanimá-lo através de um desfibrilador, mas, de acordo com a porta-voz da polícia, Ingrid Planitzer, acabou por não resistir aos ferimentos.Alex Manninger tinha 48 anos e era natural de Salzburgo, cidade onde começou a jogar futebol, tendo representado o RB Salzburgo, tendo ainda jogado por outras duas equipas austríacas, o Vorwaerts Steyer e o Grazer AK, antes de emigrar. Em 1997 assinou contrato pelo Arsenal, onde esteve quatro épocas, representou depois Fiorentina, Espanyol, Torino, Bolonha, Brescia, Siena e Udinese. Em 2009 transferiu-se para a Juventus, onde esteve três temporadas e meia, sendo que depois jogou nos alemães do Augsburgo e finalizou a carreira como suplente do Liverpool em 2016/17, sob o comando de Jürgen Klopp.Além disso, fez 34 jogos pela seleção austríaca, tendo feito parte da equipa que participou no Euro2008, onde foi suplente nos três jogos realizados.