Andorra-Gibraltar, um duelo entre ‘ibéricos’ onde os golos não reinam
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Andorra-Gibraltar, um duelo entre ‘ibéricos’ onde os golos não reinam

Confronto entre duas das seleções com pior ranking tem muito em jogo, incluindo evitar ficar em último entre os últimos da Liga das Nações.
Isaura Almeida
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