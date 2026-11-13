Andorra-Gibraltar, um duelo entre ‘ibéricos’ onde os golos não reinam

Duas das seleções com pior ranking no futebol europeu, Andorra (175.º) e Gibraltar (201.º) defrontam-se esta sexta-feira (19h45) na fase de grupos da Liga das Nações 2026/27, num duelo historicamente marcado pelo equilíbrio e escassez de golos. Nunca se marcou mais do que um golo por jogo nos quatro duelos entre ambos e sendo que há registo de apenas um jogo oficial, o da Liga das Nações, no passado dia 27 de setembro, que terminou sem golos (0-0).Historicamente, os gibraltinos estão invictos, uma vez que nos quatro duelos, três deles particulares, com os andorrenhos, desde que se encontraram pela primeira vez em 2021, somaram 2 vitórias e 2 empates. Andorra ainda procura a primeira vitória e para isso terá de marcar pelo menos um golo, algo que não conseguir nos confrontos anteriores.Mas desta vez há algo a conquistar: a honra e glória associada às vitórias. Ambas as seleções procuram o primeiro triunfo na fase de grupos da Liga D. Quem ganhar garante o segundo lugar e evita poder ficar em último no Grupo 1 da Liga D, a última divisão da Liga das Nações. O grupo tem apenas três equipas e é liderado por Malta. Apesar de jogar em casa, no seu Estádio Nacional, Andorra terá de inverter uma série negativa de resultados se quiser somar o primeiro triunfo na prova e nos duelos com Gibraltar. Nos cinco jogos que fez este ano, a equipa orientada por Koldo Álvarez - antigo guarda-redes da seleção, nascido em Espanha, que fez carreira no principado e lidera a equipa desde 2010 - somou quatro derrotas (Kosovo, Lituânia e duas vezes com Malta) e um empate. Do outro lado estará uma equipa orientada por Scott Wiseman - antigo defesa da seleção de Gibraltar, que fez carreira no futebol inglês - desde 2025, que se mantém invicta nos seis jogos realizados este ano, com 3 vitórias e 3 empates (11 golos marcados e apenas 2 sofridos).Ambas as seleções representam pequenos territórios filiados na UEFA, que apresentam características geográficas, históricas e económicas bastante próprias e gozam de um estatuto político bem diferente. Andorra é um país soberano e independente situado nos Pirenéus, entre Espanha e França, com uma área de cerca de 468 km² (a maioria integrada na vertente sul dos Pirinéus, ou seja, na Península Ibérica) e cerca de 85 mil habitantes, enquanto Gibraltar é uma cidade-território Ultramarino Britânico localizado no extremo sul da Península Ibérica, com apenas 6,8 km² de área e 34 mil habitantes. Tudo isto torna este duelo numa rara oportunidade para lutarem por pontos em provas oficiais.isaura.almeida@dn.pt