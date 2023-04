Chelsea tem Amorim na lista e quer entrevistá-lo

Rúben Amorim está numa restrita lista de candidatos a treinar o Chelsea, mas não é o alvo prioritário do clube londrino, que está à procura de um técnico após a saída de Graham Potter. A notícia é veiculada esta terça-feira por vários sites e jornais ingleses.

De acordo com o The Guardian, o Chelsea quer realizar uma série de entrevistas para escolher o novo treinador e Amorim está nessa lista. Ainda segundo o jornal inglês, contudo, Julian Nagelsmann, que deixou recentemente o Bayern Munique, é o favorito, mas o técnico do Sporting é também bem visto, a par de Mauricio Pochettino, Luis Enrique e Oliver Glasner (Eintracht Frankfurt).

O The Guardian refere-se a Rúben Amorim como "um dos mais brilhantes jovens treinadores da Europa".

Segundo o site Football Insider, os responsáveis do Chelsea terão ficado muito bem impressionados com o treinador português quando encetaram alguns contactos em agosto, antes de Potter ter sido o eleito.