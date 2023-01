Amorim diz que não cobra "um euro a mais" se Sporting quiser dispensá-lo

O treinador Ruben Amorim disse esta quinta-feira que não vai cobrar "um euro a mais" ao Sporting se o clube quiser dispensá-lo do comando da equipa de futebol e assumiu a responsabilidade pela irregularidade exibicional da equipa.

Questionado, em conferência de imprensa, se teria no seu contrato uma cláusula que permitisse ao clube abdicar dos seus serviços por não atingir determinados objetivos, o técnico recordou que "o Sporting ficou salvaguardado" na recente renovação de contrato e assumiu não ter receio de sair.

"No dia em que o Sporting me quiser dispensar, no dia a seguir, não precisa de me pagar mais nada. Paga-me só até ao último dia. É o medo que eu tenho de ser despedido e de ficar no desemprego", atirou o técnico dos 'verdes e brancos', na Academia de Alcochete, durante a antevisão ao encontro com o Vizela.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Sem se deter, lembrou que esse é o "nível de exigência" que coloca a si mesmo e aos seus jogadores e que, apesar das "diferenças entre clubes" o objetivo é "sempre o primeiro lugar" e tudo "o resto é escasso".

"Acredito que, no Sporting, ficar em quarto lugar é difícil de gerir. Se o Sporting assim entender, poderá dispensar-me sem qualquer euro a mais, mesmo tendo contrato por quatro anos [até 2026]. Fica aqui a minha palavra", insistiu.

De seguida, e recuperando as suas palavras após o empate 2-2 frente ao Benfica, na última jornada da I Liga, quando disse que a sua equipa é um pouco "bipolar", assumiu que "às vezes é difícil" passar a mensagem para os jogadores.

"Estamos a jogar, muitas vezes, com jogadores muito talentosos, como o Marcus Edwards. Mas, se olharmos para o passado dele, mesmo no Vitória de Guimarães, era muito intermitente. Nós vamos buscar jogadores que sabemos que nos vão trazer muito talento e depois vamos ter alguns altos e baixos. A responsabilidade é sempre do treinador e quando [a equipa] é inconstante, ainda mais", admitiu.

Antes, no entanto, já tinha ilibado os seus atletas no que diz respeito ao empenho, lembrando que "alguns jogadores não estão habituados a jogar sempre com a pressão de vencer" que existe no Sporting mas vão adquirir essa experiência no futuro.

"Não é por mal, porque eu conheço os meus jogadores. Não o fazem por mal. Preparam-se bem para os jogos, mas depois este hábito de jogar sempre para ganhar é uma coisa que se cria e é preciso experiência. Eles estão a crescer nesse aspeto", garantiu o técnico.

"Estratégia" para segurar jovens como Chermiti

Rúben Amorim explicou que a promessa de não contratar mais avançados se Chermiti renovar contrato é uma "estratégia" para segurar os jovens da formação face à cobiça de outros clubes.

O jovem avançado dos leões, de apenas 18 anos, estreou-se pela equipa principal no domingo, na visita ao Benfica (2-2), para a I Liga, e o treinador lembrou, em conferência de imprensa, que o Sporting não tem "a capacidade de outros clubes" e que só pode combater o assédio aos seus jogadores mostrando-lhes confiança.

"É a nossa forma de conquistar os jogadores de talento como o Chermiti, o Rodrigo [Ribeiro]. Nós não temos capacidade financeira para combater alguns outros clubes que andam à volta deles e nós sabemos. Essa é a nossa forma de ficar com os jogadores e, portanto, é uma estratégia", assumiu.

Questionado sobre as características que o levaram a expressar, publicamente, tanta confiança no jogador de ascendência tunisina, mas natural dos Açores, Amorim exclamou que "é olhar para ele" e considerou mesmo que "pode vir a ser uma referência no Sporting e na seleção" portuguesa.

"É um jogador muito alto, mas tem uma capacidade de ir no espaço. É difícil de encontrar as duas coisas. Apesar de olharmos para ele, com um metro e noventa e tal [1,92 metros], é um jogador muito virtuoso. Portanto, pode conjugar tudo. E, depois, trabalha muito e isso é meio caminho andado para jogar no Sporting, em qualquer equipa e principalmente nas minhas equipas. Tudo nele diz que pode ser um jogador de sucesso", elogiou o técnico.

Amorim, de resto, não se coibiu de lembrar que Chermiti e também Rodrigo Ribeiro, de apenas 17 anos, podem vir a protagonizar futuras transferências 'milionárias' para o clube e estabeleceu uma comparação com Nuno Mendes, atual defesa esquerdo do Paris Saint-Germain, também formado em Alcochete.

"O Nuno Mendes não era nada disto e num ano transformou-se no jogador que nós todos conhecemos. Num ano apenas e foi vendido por 40 milhões [de euros]. É aquilo que eu acredito para o Chermiti e para Rodrigo [Ribeiro]. Agora, depende deles", comparou.

Ainda relativamente ao mercado de transferências, Amorim recusou comentar o noticiado interesse do clube no defesa Diomandé, emprestado ao Mafra pelo Midtjylland, mas assumiu que "pode chegar mais um central de pé direito".

Quanto ao interesse de outros clubes nos jogadores do seu plantel, considerou que estes "podem estar um bocadinho mais ansiosos" durante o mês de janeiro, uma vez que "é impossível isso não mexer com os jogadores", e reiterou que Pedro Porro só deixará o Sporting se algum clube pagar a cláusula de rescisão.

"Não posso garantir nada, [mas] não me parece que saia. Para sair, neste momento, tem de sair pela cláusula de rescisão. É o conhecimento que eu tenho. Portanto, ou existe um clube que bata a cláusula de rescisão e o Porro queira sair, ou então não vai sair em janeiro", resumiu, sobre o propalado interesse dos ingleses do Tottenham no lateral espanhol.

Na máxima força frente ao Vizela

Rúben Amorim garantiu que o Sporting vai apresentar-se na "máxima força" frente ao Vizela e não irá fazer poupanças para o ciclo de jogos que se avizinha.

"Não vai haver nenhuma poupança. Nós temos de ganhar ao Vizela, temos de voltar às vitórias consecutivas e, neste caso, é voltar às vitórias", disse.

Depois do encontro com os minhotos, o Sporting volta a entrar em campo na terça-feira, frente ao Arouca, nas meias-finais da Taça da Liga, mas Amorim recordou que o plantel tem tido "semanas limpas" e que "agora é que vai começar a existir cansaço".

Por isso, adiantou que "essa gestão" dos jogadores só "vai começar a ser feita agora, quando começar esta sequência de jogos" e lembrou que "às vezes, aqueles jogos que não parecem tão difíceis são os mais difíceis" e os que têm causado "mais problemas" à equipa.

"É o jogo mais importante, com uma equipa bem trabalhada, com jogadores que se sentem livres [de pressão] em Alvalade, portanto temos de ter a equipa na máxima força. É a única maneira de vencer o jogo", apontou Rúben Amorim relativamente ao Vizela.

Nesse sentido, o técnico adiantou que Morita "vai ser convocado" e volta, assim, às opções após uma lesão muscular que o afastou dos últimos encontros, enquanto Mateus Fernandes "vai voltar à equipa B".

No entanto, o médio japonês e o defesa central St. Juste, que foi suplente utilizado no dérbi do Estádio da Luz, com o Benfica (2-2), "ainda têm limite de tempo" de utilização e "não vão jogar os 90 minutos" frente aos vizelenses.

O Sporting recebe o Vizela na sexta-feira, em partida da 17.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, com início marcado para as 21:15, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e arbitragem de Rui Costa, da Associação de Futebol do Porto.

A equipa orientada por Rúben Amorim segue em quarto lugar na I Liga, a 12 pontos do líder do campeonato, o Benfica, e atrás de Sporting de Braga, segundo, e FC Porto, terceiro, numa época em que já somou cinco derrotas e dois empates em 16 jornadas disputadas.