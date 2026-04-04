Alverca volta a vencer nove jogos depois e põe termo a ciclo vitorioso do Rio Ave (veja os golos)

O Alverca subiu este sábado, 3 de abril, provisoriamente ao 10.º lugar da I Liga ao vencer, por 2-1, na visita ao campo do Rio Ave, que somava três vitórias seguidas, em jogo da 28.ª jornada.Há nove jornadas sem ganhar, os alverquenses abriram o marcador por Lucas Figueiredo, logo aos cinco minutos, tendo Sandro Lima (21') aumentado a vantagem lançando os ribatejanos para o primeiro triunfo desde 17 de janeiro, quando se impuseram em casa ao Moreirense (2-1).Após três derrotas e seis empates, o Alverca soma 32 pontos e ultrapassou o Rio Ave, que ainda reduziu pelo espanhol Jalen Blesa (59'), ocupando agora o 11.º posto, com 30. Os vilacondenses voltaram às derrotas, após quarto jornadas sem perder e três vitórias seguidas.Veja os golos: