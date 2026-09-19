Alverca conquista segunda vitória seguida na receção ao Rio Ave

O Alverca venceu este sábado na receção ao Rio Ave, por 1-0, em jogo da sétima jornada da I Liga portuguesa de futebol, conquistando a segunda vitória seguida na competição.

O avançado mauritano Dawda Camara marcou o único golo do encontro, logo aos três minutos, promovendo a equipa ribatejana ao nono lugar, com os mesmos oito pontos de Gil Vicente e Académico de Viseu, ambos com menos um jogo, e do Marítimo, que hoje empatou 1-1 em Barcelos.

O Rio Ave somou o quarto jogo sem vencer, mantendo-se na 16.ª e antepenúltima posição, com quatro pontos.