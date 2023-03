Alonso recupera terceiro lugar após contestar penalização

O piloto espanhol Fernando Alonso foi terceiro no Grande Prémio da Arábia Saudita e festejou no último lugar do pódio, mas soube depois que tinha sofrido uma penalização de dez segundos e que iria cair para quarto lugar. Contudo, já de madrugada, os comissários aceitaram a contestação da equipa e Alonso recuperou o terceiro lugar - foi o pódio número 100 da sua carreira.

Alonso, que chegou a liderar a corrida, foi penalizado em cinco segundos por o seu carro não estar na posição correta na grelha de partida. O piloto da Aston Martin cumpriu a penalização nas boxes, na volta 19. Um dos mecânicos terá tocado no carro antes do fim do tempo, levando a Mercedes a reclamar perto do fim da corrida. Daí a nova penalização de 10 segundos, que dava o último lugar do pódio ao britânico George Russell.

Contudo, a equipa de Alonso alegou que tocar no carro não é "trabalhar no carro" - isso sim não é permitido durante o tempo de penalização, tendo os comissários aceitado a contestação e devolvido o terceiro lugar do pódio ao espanhol.

O Grande Prémio da Arábia Saudita, segunda prova do Mundial de Fórmula 1, foi ganho pelo mexicano Sergio Pérez, tendo o neerlandês Max Verstappen segurado a liderança do campeonato, em nova 'dobradinha' da Red Bull.

Pérez, que somou a quinta vitória e primeira desde Singapura (2022), completou as 50 voltas previstas em 1:21.14,894 horas, deixando Verstappen a 5,355 segundos, com o bicampeão em título a manter-se isolado no comando da tabela de pilotos graças ao ponto de bónus pela melhor volta da corrida.