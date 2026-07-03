Alma, humildade e coragem. Bubista, um treinador moldado pela loucura de Bielsa e a honestidade de Del Bosque
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Alma, humildade e coragem. Bubista, um treinador moldado pela loucura de Bielsa e a honestidade de Del Bosque

Foi capitão da seleção e chegou a selecionador em 2020. Sonhava ir ao Mundial desde que viu o Campeonato do Mundo de 1982 pela televisão. Terá ele a fórmula mágica para travar a Argentina e Messi?
Isaura Almeida
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