Adeptos assobiam Messi e PSG perde com Lyon

O Paris Saint-Germain (PSG) somou a segunda derrota consecutiva no Parque dos Príncipes ao ser batido pelo Lyon (1-0), na 29ª jornada da liga francesa. Com Lionel Messi a ser assobiado pelos adeptos no momento em que foi anunciada a equipa titular no estádio.

Num encontro com cinco portugueses em campo - Danilo, Vitinha, Nuno Mendes e Renato Sanches pelos parisienses e Anthony Lopes na baliza adversária - o Lyon ganhou com um golo de Bradley Barcola (56 minutos).

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Com a derrota deste domingo, o PSG fica com apenas seis pontos de vantagem sobre o Lens, com quem joga no dia 15 de abril, e o Olympique de Marselha.

Ainda este domingo, o Monaco venceu o Strasbourg (4-3) a aproximou-se do top 3 na tabela. Destaque ainda para a vitória do Reims sobre Nantes (3-0) com dois gols de Alexis Flips. O Brest afastou-se da zona de despromoção ao bater o Toulouse (3-1), enquanto o Clermont venceu o Ajaccio (2-1) e complicou a luta pela permanência.

Já o lanterna vermelha da Ligue 1, o Angers empatou com o Nice (1-1).