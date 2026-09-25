Acusado de abusar de atletas sob pretexto de tratamento médico. Ex-diretor de medicina detido nos EUA

O antigo diretor de medicina desportiva da Universidade Estadual da Carolina do Norte foi detido e acusado de abusar sexualmente de antigos atletas masculinos dos Wolfpack, sob o pretexto de tratamento. É um dos maiores escândalos de abuso sexual de atletas nos EUA, depois do caso do antigo médico da equipa de ginástica dos Estados Unidos, Larry Nassar, que foi condenado a penas de prisão perpétua após ser acusado de abusar sexualmente de centenas de atletas, incluindo campeãs olímpicas.

As autoridades da Florida detiveram Robert M. Murphy Jr. na quarta-feira, 23 de setembro, à noite, ao abrigo de mandados de captura, depois de um grande júri do Condado de Wake, ter indiciado Murphy, por nove acusações graves de contacto sexual sob pretexto de tratamento médico e 23 acusações de agressão sexual, num total de 32 crimes.

Na qunta-feira, a procuradora do Condado de Wake, Lorrin Freeman, confirmou a acusação à Associated Press e afirmou que as acusações estavam ligadas a 14 vítimas que foram interrogadas pelas forças de segurança no âmbito de uma investigação com vários anos: "Este é um grande passo num processo mais longo, comprometido em fazer justiça em nome destas vítimas."

O caso teve origem num processo cível federal movido por um único atleta, Benjamin Locke, que apresentou a queixa original em agosto de 2022 e cujas alegações remontam a agosto de 2015, acusando Murphy de toques inadequados nos órgãos genitais durante massagens e observação intrusiva enquanto recolhia amostras de urina durante testes de deteção de drogas.

Quando o processo deu entrada num tribunal estadual em 2025, eram 14 os antigos atletas dos Wolfpack a queixarem-se de contactos inapropriados e abuso, mas viram o caso ser arquivado por "razões processuais", o que levou a defesa dos jogadores a recorrer da decisão.

No total, o Departamento do Xerife do Condado de Marion listou 32 acusações, de 14 vítimas. Mas, segundo a advogada que representa os jogadores desde o processo original, disse à AP que o número de atletas que contactaram os advogados dos jogadores com alegações semelhantes aumentou para 35.

A defesa do antigo diretor de medicina desportiva negou qualquer prática ilícita por parte do seu cliente, afirmando que a polícia do campus universitário tinha realizado uma investigação, na altura dos alegados abusos, sem ter apresentado qualquer acusação criminal.

Entre os nove arguidos nomeados individualmente estão outros responsáveis da instituição, acusados de negligência em funções de supervisão, incluindo a antiga diretora desportiva Debbie Yow e o atual diretor desportivo Boo Corrigan.

Num comunicado, a N.C. State afirmou estar ao corrente das acusações criminais deduzidas: “A saúde e a segurança dos estudantes e dos estudantes-atletas é primordial para a N.C. State Athletics e para a universidade. Estamos cientes das acusações deduzidas pelo Condado de Wake contra Robert Murphy. Iremos cooperar com as forças da ordem nesta matéria. Uma vez que se trata de um processo judicial em curso, não podemos fazer mais comentários neste momento.”