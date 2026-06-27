Acidente de Verstappen abre caminho à pole de Russell no GP da Áustria

George Russell conquistou este sábado, 27 de junho, a pole position para o Grande Prémio da Áustria de Fórmula 1, ao registar o melhor tempo da qualificação em Spielberg, numa sessão marcada pelo acidente de Max Verstappen nos instantes finais do Q3. O piloto da Mercedes vai partir da frente da grelha, acompanhado pelos Ferrari de Charles Leclerc e Lewis Hamilton.O melhor tempo de Russell surgiu já depois de Verstappen ter perdido o controlo do carro na curva 9, provocando uma bandeira amarela que levantou dúvidas sobre a validade da volta do britânico. A direção de corrida analisou o caso, mas concluiu que o piloto da Mercedes cumpriu o regulamento e não abriu qualquer investigação..De acordo com a FIA, Russell reduziu suficientemente a velocidade na zona assinalada com bandeira amarela simples, como exigem as regras, antes de voltar a acelerar e concluir a volta que lhe garantiu a pole. A bandeira amarela dupla, que implica automaticamente a anulação do tempo em qualificação, só foi acionada vários segundos depois de o britânico ter passado pelo local do acidente.O Grande Prémio da Áustria disputa-se este domingo, às 14h00 (hora de Portugal continental), no Red Bull Ring, em Spielberg, e corresponde à oitava prova do Mundial de Fórmula 1 de 2026. O campeonato é liderado pelo italiano Kimi Antonelli (Mercedes), vencedor de cinco das primeiras sete corridas da temporada, que parte da quarta posição da grelha, atrás de Russell, Leclerc e Hamilton. .F1: Ferrari joga "trunfo secreto" na Áustria para travar domínio da Mercedes.F1: Engenheiro de Max Verstappen sai da Red Bull em 2028