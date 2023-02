AC Milan vence em casa do Monza

O AC Milan venceu, hoje, em casa do Monza (1-0), em jogo da 23.ª jornada da Liga italiana de futebol, e igualou o rival Inter de Milão, segundo classificado, que só joga mais tarde.

Um golo solitário do brasileiro Júnior Messias, aos 31 minutos, deu os três pontos à equipa do internacional português Rafael Leão, que esteve em bom plano no ataque, até ser substituído, aos 79.

Foi o bastante para a segunda vitória seguida dos comandados de Stefano Pioli no campeonato, depois de três derrotas antes destes jogos, e na 'ressaca' europeia após a vitória ante o Tottenham (1-0), na Liga dos Campeões.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Contas feitas, somam agora 44 pontos, os mesmos do Inter, que hoje recebe a Udinese, e pressionam também a Atalanta, quarta, e a Roma, quinta, ambas com 41 e ainda sem jogar nesta ronda.

Quanto ao Monza, em que o português Dany Mota foi titular, a primeira derrota em cinco jornadas não 'belisca' o bom campeonato, seguindo no 10.º lugar em ano de promoção, com 29.

No primeiro jogo do dia, o Bolonha foi a casa da Sampdoria vencer por 2-1, subindo ao sétimo lugar, com 32 pontos, 'afundando' a equipa visitada, 19.ª e penúltima com 11 pontos, já a oito da zona de manutenção.

O Nápoles é líder destacado da Serie A, com 62 pontos, tendo aberto a ronda com um triunfo por 2-0 no reduto do Sassuolo.