O treinador português Abel Ferreira conquistou a terceira Taça Libertadores de futebol ao comando do Palmeiras, após os brasileiros terem derrotado os argentinos do Estudiantes, por 1-0, na final da 67.ª edição, em Montevideu.

O paraguaio Ramón Sosa marcou, aos 52 minutos, o golo que permitiu à equipa de São Paulo erguer o quarto título de campeão sul-americano do seu historial (1999, 2020, 2021 e 2026), os três últimos já sob o comando do técnico luso, que cumpre a sétima temporada no ‘verdão’ e arrecadou o seu 12.º troféu pelo clube.

A formação paulista, que já disputou oito finais da Libertadores, igualou precisamente os quatro títulos do Estudiantes, mas também do Flamengo e do River Plate, estando atrás do Peñarol (cinco), do Boca Juniors (seis) e do recordista Independiente (sete), que não vence a prova desde 1984.