A maldição dos Grand Slam. Zverev quebrou enguiço e deixou fardo ainda mais pesado para Marcelo Ríos

Chegou ao fim o enguiço de Alexander Zverev. Apontado como o melhor tenista de sempre a nunca ter vencido um Grand Slam, o tenista alemão de 29 anos livrou-se desse fardo no último domingo, quando bateu italiano Flavio Cobolli na final de Roland Garros. O número 3 do Ranking ATP já havia marcado presença em três finais, mas tinha-as perdido a todas. Foi assim no US Open em 2020 (derrota com o austríaco Dominic Thiem), em Roland Garros em 2024 (desaire com o espanhol Carlos Alcaraz) e no Open da Austrália no ano passado (triunfo do italiano Jannik Sinner). Além disso, havia atingido as meias-finais do Open da Austrália em 2020, 2024 e 2026, de Roland Garros em 2021, 2022 e 2023 e do US Open em 2021.Interruptamente no top-10 desde 2017 (chegou a ocupar a 2.ª posição, em 2022), Zverev já tinha vencido 24 títulos fora do âmbito dos chamados Grand Slams, incluindo uma medalha de ouro olímpica em Tóquio (2021), sete Masters 1000 e dois ATP Finals. Assim, o fardo ficou mais pesado para o chileno Marcelo Ríos, o único tenista que liderou o Ranking ATP sem nunca ter ganhado um Grand Slam. Venceu 18 títulos na carreira, incluindo cinco Masters 1000, mas o melhor que conseguiu nos quatro principais torneios do calendário anual foi atingir a final do Open da Austrália em 1998, precisamente no ano em que foi o 1.º da hierarquia mundial. A culpa, dizem os especialistas, foram as lesões nas costas, que levaram Ríos a interromper a carreira em 2004, quando tinha apenas 24 anos. Ríos, que chegou a disputar o Estoril Open em 1999, tendo sido afastado nas meias-finais por Todd Martin (o norte-americano perderia depois a final frente ao espanhol Albert Costa), despediu-se do circuito com 391 vitórias e 192 derrotas.Mas há mais casos de tenistas com bons percursos que encerraram a carreira sem conquistar qualquer Grand Slam. O espanhol Àlex Corretja, que em 1999 esteve na vice-liderança do Ranking Mundial e venceu 17 títulos do ATP Tour, não fez melhor do que atingir a final do torneio Roland Garros em 1998 e 2001.O argentino David Nalbandian chegou a ser Número 3 do Mundo em 2006 e venceu cinco títulos ao longo da carreira, mas, nos principais torneios, teve de se contentar com uma final em Wimbledon, em 2002.O checo Tomás Berdych, que chegou a ser 4.º do Ranking Mundial em 2015, venceu 13 títulos do ATP Tour, mas o melhor que conseguiu num dos grandes torneios foi atingir a final de Wimbledon, em 2010.Já o russo Nikolay Davydenko também chegou a ser 3.º no Ranking Mundial (em 2006) e venceu o ATP World Tour Finals em 2009 e três ATP Masters Series, nunca jogou uma final de um Grand Slam, tendo apenas disputado as meias-finais de Roland Garros em 2005 e 2007 e do US Open em 2006 e 2007.Igual mancha no currículo tem o espanhol David Ferrer, vencedor de 27 títulos do ATP Tour e antigo Número 3 do Ranking ATP. Contudo, o melhor que conseguiu nos quatro principais torneios foi competir na final de Roland Garros, em 2013.O japonês Kei Nishikori, vencedor de 12 títulos do ATP Tour, chegou a ser 4.º da hierarquia mundial, mas só atingiu uma final, a do US Open, em 2014, tendo surpreendido o Número um de então, Novak Djokovic, na caminhada até ao jogo decisivo.Mais antigo, o francês Cédric Pioline venceu cinco torneios durante a carreira e subiu ao 5.º lugar do Ranking ATP em maio de 2000, mas perdeu as duas finais de torneios Grand Slam que disputou: a do US Open em 1993 e a de Wimbledon em 1997. Também o compatriota Jo-Wilfried Tsonga, vencedor de 18 títulos do ATP Tour e finalista vencido do Open da Austrália em 2008, não venceu qualquer um dos principais torneios.Ainda no ativo e bem a tempo de quebrar este enguiço, o norueguês Casper Ruud, 27 anos, foi vice-líder da hierarquia mundial em 2022 - atualmente está na 14.ª posição - e disputou duas finais de Roland Garros (2022 e 2023) e uma do US Open (2022).Também com 27 anos, o grego Stefanos Tsitsipas, finalista vencido do Open da Austrália em 2023 e de Roland Garros em 2021 e antigo Número 3 do Mundo (atualmente é o 84.º), ainda procura o primeiro título em Grand Slams. .Alexander Zverev conquista primeiro título do Grand Slam em Roland Garros