Alexander Zverev conquista primeiro título do Grand Slam em Roland Garros

Alexander Zverev sagrou-se este domingo campeão de Roland Garros, erguendo o seu primeiro troféu de um Grand Slam à quarta tentativa em finais desta categoria. O germânico derrotou o italiano Flavio Cobolli num duelo memorável e repleto de alternâncias no marcador, fechando a partida com os parciais de 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 (5-7) e 6-1.. O confronto na mítica terra batida de Paris estendeu-se por cinco longos sets, transformando o court Philippe-Chatrier numa autêntica arena de resistência física e mental. Após uma entrada fulgurante de Zverev, que dominou por completo o primeiro parcial, Cobolli conseguiu reagir e equilibrar as contas, forçando o prolongamento da decisão até aos limites.O verdadeiro dramatismo guardou-se para o quinto e decisivo parcial, com a quebra emocional de Cobolli a revelar-se fatal. Ao servir para se manter no encontro, o tenista transalpino cometeu erros não forçados sucessivos: enviou uma primeira bola à rede que ditou o 0-15 e, logo a seguir, falhou uma esquerda que saiu larga, colocando o marcador num perigoso 0-30.Sob uma pressão sufocante, Cobolli acabou por desabar ao cometer uma dupla falta comprometedora, oferecendo três championship points ao tenista alemão. O italiano ainda esboçou uma última reação ao salvar o primeiro ponto junto à rede, mas claudicou logo de seguida com um smash completamente falhado, fechando o encontro de forma abrupta.Com este triunfo histórico, Alexander Zverev quebra finalmente o enguiço em finais de torneios do Grand Slam, gravando o seu nome na galeria dos grandes vencedores de Roland Garros após uma batalha de nervos e pura resistência na capital francesa.