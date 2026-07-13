A lei dos mais fortes: 36 anos depois as quatro primeiras do ranking FIFA jogam as meias-finais do Mundial

França, Argentina, Espanha ou Inglaterra, uma destas seleções vai ser coroada no dia 19 de julho. São as quatro primeiras seleções do ranking da FIFA e decidirão entre elas quem é a campeão mundial do Mundial2026. Há 36 anos que as mais fortes não se encontravam entre as semifinalistas do Campeonato do Mundo. Desde o Itália1990, quando a Alemanha, Argentina Inglaterra e a anfitriã Itália chegaram às meias finais do torneio e os alemães ergueram o troféu.Além disso, esta é apenas a terceira vez que as meias-finais reúnem quatro campeões do mundo. A Argentina tem três títulos e defende o troféu no Mundial2026, a França tem dois títulos e procura igualar os três da seleção sul-americana, enquanto a Inglaterra e a Espanha procuram o segundo troféu da história.