26,21 metros. Surfista alemão bate recorde da maior onda do mundo na Nazaré 

Mais um recorde do mundo de ondas gigantes registado na Nazaré. Desta vez o herói é o alemão Sebastian Steudtner, que surfiu em outubro de 2021 uma onda com 26,21 metros de altura. O anúncio foi feito esta terça-feira, depois de devidamente homologada pela Liga Mundial de Surf e validada pelo Guinness World Records.

You can"t stop the waves but you can learn how to surf #Sebastiansteudtner pic.twitter.com/4w5zQvmXUc - Lead Dream Chaser @ StudioGarber (@FemiGarber) October 29, 2019

Esta é quinta vez que a Nazaré vê homologada a maior onda surfada do mundo, depois de Garret Macnamara (2011), Rodrigo Koxa (2017) e Maya Gabeira (2018 e 2020).