Eddy Mello consagrado como vencedor do combate. O luso-canadiano, nascido nos Açores, resolveu tudo logo no primeiro assalto.
Eddy Mello consagrado como vencedor do combate. O luso-canadiano, nascido nos Açores, resolveu tudo logo no primeiro assalto.Arquivo DN
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1986. Eddy Mello, o ‘Furacão’ de São Miguel, deixou Alvalade em KO

O pugilista luso-canadiano atraiu muito público numa digressão a Lisboa. Frente a Dwayne Cooper comprovou a alcunha que ganhou no mundo do boxe com um KO fulminante logo no primeiro assalto.
Pedro Sequeira
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Poucos combates de boxe em Portugal tiveram tanta promoção como este, realizado em fevereiro de 1986, no pavilhão de Alvalade.

Eddy Mello nasceu em São Miguel e emigrou para o Canadá com a família quando tinha apenas seis anos. Cresceu no bairro de Little Portugal, em Toronto. Fez questão de subir a ringue de Alvalade munido de uma bandeira portuguesa.
Eddy Mello nasceu em São Miguel e emigrou para o Canadá com a família quando tinha apenas seis anos. Cresceu no bairro de Little Portugal, em Toronto. Fez questão de subir a ringue de Alvalade munido de uma bandeira portuguesa.Arquivo DN
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O norte-americano Dwayne Cooper encaixa um dos golpes do Furacão, dono de “uma poderosa esquerda”.
O norte-americano Dwayne Cooper encaixa um dos golpes do Furacão, dono de “uma poderosa esquerda”. Arquivo DN
Eddy Mello morreu em 2001. Esteve durante vários anos associado a atividades criminais e acabou morto a tiro.
Eddy Mello morreu em 2001. Esteve durante vários anos associado a atividades criminais e acabou morto a tiro.Arquivo DN
Eddy Mello em destaque no DN de 8 de fevereiro de 1986.
Eddy Mello em destaque no DN de 8 de fevereiro de 1986.Arquivo DN

Frente a frente estavam o norte-americano Dwayne Cooper e a estrela da noite, o luso-canadiano Eddy Mello, natural dos Açores e conhecido no mundo do boxe como Hurricane (Furacão), devido à forma impressionante como despontou na modalidade em 1978 e que o levou a ser campeão canadiano de pesos médios logo no ano seguinte.

A expetativa era alta, mas o combate não durou muito. Mello venceria por KO logo no primeiro assalto, “confirmando amplamente o seu espírito combativo e sobretudo a poderosa esquerda”, como descreveu o DN.

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