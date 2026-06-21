1986. Eddy Mello, o ‘Furacão’ de São Miguel, deixou Alvalade em KO

Poucos combates de boxe em Portugal tiveram tanta promoção como este, realizado em fevereiro de 1986, no pavilhão de Alvalade. .Frente a frente estavam o norte-americano Dwayne Cooper e a estrela da noite, o luso-canadiano Eddy Mello, natural dos Açores e conhecido no mundo do boxe como Hurricane (Furacão), devido à forma impressionante como despontou na modalidade em 1978 e que o levou a ser campeão canadiano de pesos médios logo no ano seguinte. A expetativa era alta, mas o combate não durou muito. Mello venceria por KO logo no primeiro assalto, “confirmando amplamente o seu espírito combativo e sobretudo a poderosa esquerda”, como descreveu o DN.