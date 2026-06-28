1979. Mamede e Mennea brilham no novo "tartan" do Sporting

Em junho de 1979 o Sporting inaugurou a sua nova pista sintética no Estádio de Alvalade. E, para assinalar a data e testar o novíssimo piso “tartan”, nada melhor do que receber uma etapa da Taça dos Clubes Campeões Europeus de atletismo, que contou com vários brilharetes individuais testemunhados pelo DN. .Fernando Mamede, atleta da casa, foi um desses protagonistas, tendo conquistado a vitória nos 5000 metros, numa corrida que começou lenta mas que outro sportinguista, Aniceto Simões, se encarregou de acelerar para ficar mais ao jeito do histórico atleta português. Outra das principais estrelas da tarde foi o velocista italiano Pietro Mennea. Mesmo sem o estímulo de enfrentar grande concorrência em Alvalade, Mennea terminou os 200 metros em 20,1 segundos, registo que o DN classificou como “maravilhoso”. “A sua mudança de velocidade à passagem dos 120 metros foi um espectáculo, continuando no mesmo ritmo até final”, notou o repórter Sequeira Andrade. A equipa italiana IVECO foi a vencedora da jornada.