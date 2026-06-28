Após o triunfo nos 5000 metros, Fernando Mamede recebeu os parabéns do professor Moniz Pereira, histórico treinador do atletismo português e do Sporting, em particular. Para o triunfo de Mamede contribuiu bastante o contributo do seu colega de equipa Aniceto Simões, que acelerou a corrida e terminou em quarto lugar.
Após o triunfo nos 5000 metros, Fernando Mamede recebeu os parabéns do professor Moniz Pereira, histórico treinador do atletismo português e do Sporting, em particular. Para o triunfo de Mamede contribuiu bastante o contributo do seu colega de equipa Aniceto Simões, que acelerou a corrida e terminou em quarto lugar.Arquivo DN
Desporto

1979. Mamede e Mennea brilham no novo "tartan" do Sporting

Alvalade acolheu etapa da Taça dos Campeões Europeus de atletismo para testar pista sintética. Os 5000 metros foram dominados pelo atleta leonino. Entre os velocistas, impressionou um italiano.
Pedro Sequeira
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Em junho de 1979 o Sporting inaugurou a sua nova pista sintética no Estádio de Alvalade. E, para assinalar a data e testar o novíssimo piso “tartan”, nada melhor do que receber uma etapa da Taça dos Clubes Campeões Europeus de atletismo, que contou com vários brilharetes individuais testemunhados pelo DN.

O atleta italiano Pietro Mennea dominou os 200 metros. O tempo de 20,1 segundos foi descrito pela reportagem do DN como “maravilhoso”.
O atleta italiano Pietro Mennea dominou os 200 metros. O tempo de 20,1 segundos foi descrito pela reportagem do DN como “maravilhoso”.Arquivo DN
João Campos ficou no 4.º lugar dos 3000 metros obstáculos, tendo registado o seu recorde pessoal: 8.44,5 minutos.
João Campos ficou no 4.º lugar dos 3000 metros obstáculos, tendo registado o seu recorde pessoal: 8.44,5 minutos.Arquivo DN
Fernando Mamede, o grande vencedor dos 5000 metros.
Fernando Mamede, o grande vencedor dos 5000 metros.
As responsáveis pela entrega das medalhas aos atletas estavam vestidas com trajes típicos portugueses.
As responsáveis pela entrega das medalhas aos atletas estavam vestidas com trajes típicos portugueses.Arquivo DN
O salto em comprimento foi outra das disciplinas em competição no dia em que o Estádio de Alvalade inaugurou a sua pista sintética.
O salto em comprimento foi outra das disciplinas em competição no dia em que o Estádio de Alvalade inaugurou a sua pista sintética.Arquivo DN

Fernando Mamede, atleta da casa, foi um desses protagonistas, tendo conquistado a vitória nos 5000 metros, numa corrida que começou lenta mas que outro sportinguista, Aniceto Simões, se encarregou de acelerar para ficar mais ao jeito do histórico atleta português.

Outra das principais estrelas da tarde foi o velocista italiano Pietro Mennea. Mesmo sem o estímulo de enfrentar grande concorrência em Alvalade, Mennea terminou os 200 metros em 20,1 segundos, registo que o DN classificou como “maravilhoso”. “A sua mudança de velocidade à passagem dos 120 metros foi um espectáculo, continuando no mesmo ritmo até final”, notou o repórter Sequeira Andrade. A equipa italiana IVECO foi a vencedora da jornada.

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