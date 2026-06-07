Após a conclusão da etapa entre Alpiarça e Lisboa, o belga Anton Houbrechts confirmou o triunfo final na 30.ª edição da Volta a Portugal, tornando-se o primeiro corredor estrangeiro a conseguir o feito. Entre as recompensas, esteve um cumprimento da “simpática artista Natalina José”.
Após a conclusão da etapa entre Alpiarça e Lisboa, o belga Anton Houbrechts confirmou o triunfo final na 30.ª edição da Volta a Portugal, tornando-se o primeiro corredor estrangeiro a conseguir o feito. Entre as recompensas, esteve um cumprimento da “simpática artista Natalina José”.Arquivo DN
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1967. O triunfo histórico, o beijo da artista e uma despedida em glória

Pedro Sequeira
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A edição da Volta a Portugal em ciclismo de 1967 entrou na história, não apenas por celebrar um número redondo na competição (a 30.ª prova) mas, principalmente, por pela primeira vez ter sido um corredor estrangeiro a obter o triunfo final. O autor da proeza foi o belga Anton Houbrechts, da equipa Flandria, que cumpriu todas as etapas da prova em 62 horas, 40 minutos e 14 segundos, numa extensão de 2363 quilómetros pelas estradas de Portugal, de Norte a Sul.

Homenagem em Alvalade aos vencedores das quatro camisolas da prova. Da esquerda para a direita, Anton Houbrechts (geral), Leonel Miranda (montanha), Emiliano Dionísio (pontos) e Fernando Mendes (metas volantes).
Homenagem em Alvalade aos vencedores das quatro camisolas da prova. Da esquerda para a direita, Anton Houbrechts (geral), Leonel Miranda (montanha), Emiliano Dionísio (pontos) e Fernando Mendes (metas volantes).Arquivo DN
A última etapa da Volta teve meta no Estádio de Alvalade e foi também um momento de consagração para Jorge Corvo, do Tavira, que se despedia da modalidade. “Em muitos carros de clubes adversários e de dirigentes se fez força para que o Jorge fosse o primeiro em Alvalade”, contou a reportagem do DN.
A última etapa da Volta teve meta no Estádio de Alvalade e foi também um momento de consagração para Jorge Corvo, do Tavira, que se despedia da modalidade. “Em muitos carros de clubes adversários e de dirigentes se fez força para que o Jorge fosse o primeiro em Alvalade”, contou a reportagem do DN.Arquivo DN
Passagem em Alcácer do Sal de um grupo de fugitivos ao pelotão, numa etapa que ligou Lisboa a Santiago do Cacém.
Passagem em Alcácer do Sal de um grupo de fugitivos ao pelotão, numa etapa que ligou Lisboa a Santiago do Cacém.Arquivo DN
O carro de reportagem do Diário de Notícias e Mundo Desportivo, que circulou por todo o país nesta histórica edição da Volta a Portugal, foi um Opel Rekord. A prova percorreu 2363 quilómetros de estrada.
O carro de reportagem do Diário de Notícias e Mundo Desportivo, que circulou por todo o país nesta histórica edição da Volta a Portugal, foi um Opel Rekord. A prova percorreu 2363 quilómetros de estrada.Arquivo DN
A capa do DN de 28 de agosto de 1967.
A capa do DN de 28 de agosto de 1967.

A reportagem do DN, ao volante de um Opel Rekord, seguiu todas as movimentações na caravana, naquele mês de agosto de 1967. A prova teria o seu epílogo no Estádio de Alvalade e aos olhos do repórter não escaparam dois pormenores: o cumprimento da artista Natalina José ao vencedor, com um beijo no rosto que lhe arrancou um enorme sorriso, e a forma como o pelotão se foi organizando de modo a permitir que fosse Jorge Corvo a vencer a etapa, no dia em que este se despedia da modalidade, após participar em 10 Voltas a Portugal, tendo por três vezes terminado no 2.º lugar da geral.

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