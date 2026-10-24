1965. Uma página de ouro na rica história do Vitória de Setúbal

1965 será sempre um ano gravado a letras de ouro na história do Vitória de Setúbal, já que foi aquele em que conquistou a primeira das suas três Taças de Portugal (tem também uma Taça da Liga). Em julho, no Jamor, os sadinos revelaram-se bem mais fortes do que o adversário, o Benfica, vencendo por 3-1, com golos de José Maria, Jaime Graça e Armando Bonjour (Cavém marcou pelos encarnados).