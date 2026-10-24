Desporto
1965. Uma página de ouro na rica história do Vitória de Setúbal
A primeira Taça de Portugal dos sadinos foi à conta do poderoso Benfica. Hoje, o clube do Sado vive tempos muito diferentes.
1965 será sempre um ano gravado a letras de ouro na história do Vitória de Setúbal, já que foi aquele em que conquistou a primeira das suas três Taças de Portugal (tem também uma Taça da Liga). Em julho, no Jamor, os sadinos revelaram-se bem mais fortes do que o adversário, o Benfica, vencendo por 3-1, com golos de José Maria, Jaime Graça e Armando Bonjour (Cavém marcou pelos encarnados).
O feito foi amplamente festejado na cidade, como o DN acompanhou. 60 anos depois, o clube vive um momento bem diferente. Está no 4.º patamar do futebol nacional no passado fim de semana foi eliminado da Taça, em casa, pelo União da Serra. Mas o estatuto histórico do futebol português, esse, mantém-se intacto.