O governador civil Miguel Rodrigues Bastos, das varandas da câmara municipal, mostra aos adeptos o troféu da Taça da Portugal. A seu lado, na imagem de braço levantado, estava Jaime Graça, o capitão dos sadinos.
O governador civil Miguel Rodrigues Bastos, das varandas da câmara municipal, mostra aos adeptos o troféu da Taça da Portugal. A seu lado, na imagem de braço levantado, estava Jaime Graça, o capitão dos sadinos.Arquivo DN
Desporto

1965. Uma página de ouro na rica história do Vitória de Setúbal

A primeira Taça de Portugal dos sadinos foi à conta do poderoso Benfica. Hoje, o clube do Sado vive tempos muito diferentes.
Pedro Sequeira
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1965 será sempre um ano gravado a letras de ouro na história do Vitória de Setúbal, já que foi aquele em que conquistou a primeira das suas três Taças de Portugal (tem também uma Taça da Liga). Em julho, no Jamor, os sadinos revelaram-se bem mais fortes do que o adversário, o Benfica, vencendo por 3-1, com golos de José Maria, Jaime Graça e Armando Bonjour (Cavém marcou pelos encarnados).

O Vitória de Setúbal adiantou-se cedo no marcador, logo aos 8’, por José Maria.
O Vitória de Setúbal adiantou-se cedo no marcador, logo aos 8’, por José Maria.Arquivo DN
A final no Jamor, disputada a 4 de julho de 1965, foi arbitrada por Francisco Guerra.
A final no Jamor, disputada a 4 de julho de 1965, foi arbitrada por Francisco Guerra. Arquivo DN
O Benfica fez o 2-1 aos 82’, mas o Vitória foi rápido a reagir e um minuto depois Bonjour fez o 3-1 final.
O Benfica fez o 2-1 aos 82’, mas o Vitória foi rápido a reagir e um minuto depois Bonjour fez o 3-1 final.Arquivo DN
A cidade de Setúbal mobilizou-se para receber os vencedores da Taça. Pela meia-noite, milhares viram chegar à Praça do Bocage os jogadores e o troféu.
A cidade de Setúbal mobilizou-se para receber os vencedores da Taça. Pela meia-noite, milhares viram chegar à Praça do Bocage os jogadores e o troféu.Arquivo DN
O triunfo sadino mereceu grande destaque na capa do DN e ampla reportagem no interior do jornal.
O triunfo sadino mereceu grande destaque na capa do DN e ampla reportagem no interior do jornal.Arquivo DN

O feito foi amplamente festejado na cidade, como o DN acompanhou. 60 anos depois, o clube vive um momento bem diferente. Está no 4.º patamar do futebol nacional no passado fim de semana foi eliminado da Taça, em casa, pelo União da Serra. Mas o estatuto histórico do futebol português, esse, mantém-se intacto.

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