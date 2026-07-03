O court central do Jamor, tal como o Estádio Nacional, inaugurado um ano antes, teve como líder do projeto arquitetónico Miguel Jacobetty Rosa. Embora tenha sido alvo de obras de beneficiação, o campo mantém intacto ainda hoje o seu característico traçado.
O court central do Jamor, tal como o Estádio Nacional, inaugurado um ano antes, teve como líder do projeto arquitetónico Miguel Jacobetty Rosa. Embora tenha sido alvo de obras de beneficiação, o campo mantém intacto ainda hoje o seu característico traçado.Arquivo DN
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1945. Centro de Ténis foi reforço de luxo para Estádio Nacional

Um anos depois da inauguração do complexo principal, o ténis ganhou uma casa no Jamor. Que se mantém até aos dias de hoje.
Pedro Sequeira
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Em junho de 1945, um ano depois de o Estádio Nacional ter sido inaugurado (a 10 de junho), o complexo desportivo do Jamor teve uma importante adição ao seu portefólio, com o surgimento do Centro de Ténis, cujo traçado arquitetónico ficou a cargo de Miguel Jacobetty Rosa, que também tinha sido o máximo responsável pela obra do estádio e outras infraestruturas.

Imagem panorâmica do Centro de Ténis de Jamor, em 1945, que ocupou parte do terreno da antiga Quinta do Rodízio.
Imagem panorâmica do Centro de Ténis de Jamor, em 1945, que ocupou parte do terreno da antiga Quinta do Rodízio.Arquivo DN
Os campeões italiano Francesco Romanoni (à esquerda) e espanhol Pedro Masip foram dois dos tenistas convidados para a inauguração.
Os campeões italiano Francesco Romanoni (à esquerda) e espanhol Pedro Masip foram dois dos tenistas convidados para a inauguração.Arquivo DN
De 1945 até hoje, com o Estoril Open, o Centro do Jamor é casa dos maiores eventos tenísticos nacionais.
De 1945 até hoje, com o Estoril Open, o Centro do Jamor é casa dos maiores eventos tenísticos nacionais.Arquivo DN
O Centro de Ténis cresceu muito com o passar dos anos. Hoje dispõe de 35 campos, seis deles cobertos.
O Centro de Ténis cresceu muito com o passar dos anos. Hoje dispõe de 35 campos, seis deles cobertos.Arquivo DN
O DN esteve presente no torneio que abriu portas ao Centro de Ténis do Jamor.
O DN esteve presente no torneio que abriu portas ao Centro de Ténis do Jamor.Arquivo DN

Para assinalar a data, a Federação Portuguesa de Ténis organizou um primeiro torneio no local, tendo para tal convidado jogadores internacionais que se destacavam na modalidade e que, escreveu o DN, protagonizaram “três encontros brilhantes, decerto relembrados durante muito tempo pelo público entendido que os presenciou”.

Atualmente, o Jamor dispõe de 35 campos seis deles cobertos) e é sede do centro de alto rendimento de ténis.

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