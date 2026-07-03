1945. Centro de Ténis foi reforço de luxo para Estádio Nacional

Em junho de 1945, um ano depois de o Estádio Nacional ter sido inaugurado (a 10 de junho), o complexo desportivo do Jamor teve uma importante adição ao seu portefólio, com o surgimento do Centro de Ténis, cujo traçado arquitetónico ficou a cargo de Miguel Jacobetty Rosa, que também tinha sido o máximo responsável pela obra do estádio e outras infraestruturas. .Para assinalar a data, a Federação Portuguesa de Ténis organizou um primeiro torneio no local, tendo para tal convidado jogadores internacionais que se destacavam na modalidade e que, escreveu o DN, protagonizaram “três encontros brilhantes, decerto relembrados durante muito tempo pelo público entendido que os presenciou”. Atualmente, o Jamor dispõe de 35 campos seis deles cobertos) e é sede do centro de alto rendimento de ténis.