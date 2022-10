14 tiros nos porta-aviões. Quando os pequenos ditam as leis na Taça

Os três grandes vão finalmente entrar em ação na Taça de Portugal, numa terceira eliminatória na qual vão defrontar equipas da Liga 3 (terceiro escalão do futebol português). O Benfica mede forças esta noite (20.45, RTP1) no Campo da Mata, com o Caldas, e amanhã entram em cena o Sporting, que defronta o Varzim em Barcelos (19.00, SportTV1), e o FC Porto, que se desloca a Anadia (20.45, RTP1).

Veja aqui o programa completo dos jogos da III eliminatória.

Sempre teoricamente favoritos, apesar de nesta fase jogarem com segundas escolhas, as escorregadelas dos grandes com equipas de escalões inferiores têm acontecido esporadicamente nas 82 edições da prova.

Desde a primeira edição da Taça de Portugal, em 1938-39, os três grandes tombaram em 14 ocasiões diante de equipas de escalões secundários em várias fases da prova. A última vez foi há três anos, na época 2019-20, quando o Sporting de Silas foi eliminado pelo Alverca, então no Campeonato de Portugal, com uma derrota por 2-0, com golos de Alex Apolinário e Luan Silva.

Antes deste deslize, os leões já tinha tombado quatro vezes perante adversários secundários. A primeira aconteceu na longínqua temporada 1948-49, com uma derrota fora (2-1) com o Tirsense. Meio século depois aconteceram mais três surpresas.

Em janeiro de 1999, os leões caíram perante o Gil Vicente, da II Liga, perdendo por 3-2 em Barcelos. Em agosto de 2003, mesmo com Cristiano Ronaldo e Jardel, o Sporting acabou eliminado da Taça precocemente, desta vez pela Naval 1.º de Maio, com o famoso golo do avançado francês David Costé a permitir à equipa da Figueira da Foz apurar-se para as meias-finais da Taça de Portugal.

Na época seguinte, novo fracasso. Na estreia do novo Estádio José Alvalade na prova rainha do futebol português, os leões, então comandados por Fernando Santos, foram eliminados em dezembro de 2003 pelo Vitória de Setúbal (II Liga), que beneficiou de um golo madrugador de Orestes (aos sete minutos) para fazer a festa.

Torreense gela as Antas

O FC Porto foi dos três grandes o clube que mais dissabores teve na Taça de Portugal frente a clubes de divisões inferiores. No total foram seis eliminações, a primeira em 1947, com estrondo, uma goleada por 7-0 diante do V. Setúbal, que na altura alinhava na II Divisão.

Na época seguinte, nova queda ante uma equipa secundária, com dupla derrota frente ao Estoril (2-3 e 2-1), nos quartos-de-final da competição. E no final dessa década, outra derrocada, por 1-0 no terreno do Barreirense (também na II Divisão), em partida dos oitavos de final da competição.

Foi preciso esperar até 1969/70 para os dragões serem novamente eliminados por uma formação da II Divisão, no caso o Tirsense, na quinta eliminatória, com um derrota por 0-1 nas Antas após empate a dois golos em Santo Tirso (2-2).

Só 30 anos depois voltou a haver nova surpresa, curiosamente na época da conquista do pentacampeonato (1998/99), com Fernando Santos no comando dos dragões. Desta vez, em pleno Estádio das Antas, o FC Porto foi eliminado da Taça de Portugal pelo Torreense, que alinhava na II Divisão B. Valeu aos homens de Torres Vedras um golo solitário de Claúdio Oeiras, aos 85 minutos, em jogo da quinta eliminatória.

Em 2006-07, foi a vez de o Atlético (II Divisão B) fazer também história, logo na primeira ronda, vencendo o FC Porto de Jesualdo Ferreira em pleno Estádio do Dragão, com um golo de David da Costa.

Gondomar despede Jesualdo

O Benfica, a equipa portuguesa com mais Taças de Portugal no currículo (26, a última em 2016-17), regista apenas três quedas ante equipas de escalões inferiores.

A primeira vez, em 1960/61, tem uma justificação. Os encarnados tinham conquistado o seu primeiro título europeu a 31 de maio de 1961, ao baterem o Barcelona na final de Berna (3-2), mas foram obrigados a disputar a segunda mão dos oitavos de final da Taça no dia seguinte. Depois de terem vencido o Vitória de Setúbal na Luz por 3-1 na primeira mão, as águias apresentaram-se com reservas e juniores no Sado, tendo sido goleadas por 4-1.

Mais de quarenta anos depois, a derrota mais chocante do Benfica na competição. Com Jesualdo Ferreira no comando da equipa - viria a ser despedido após esse jogo -, as águias não conseguiram dar a volta ao golo de Cílio Souza, que num livre direto aos dez minutos deu uma vantagem que o Gondomar viria a segurar até ao final, em partida da quarta eliminatória.

Três anos e meio depois, a 10 de fevereiro de 2007, os encarnados então orientados por Fernando Santos voltaram a ficar pelo caminho ante um adversário de um escalão mais baixo. O Varzim, treinado por Diamantino Miranda, impôs uma derrota por 2-1 na Póvoa (golos de Nélson na própria baliza e Mendonça, de nada valendo o golo de Simão).

Uma curiosidade em todas estas surpresas. Fernando Santos, atual selecionador nacional, foi tombado por equipas de escalões inferiores como treinador do FC Porto, do Sporting e do Benfica. E Jesualdo em duas ocasiões, pelos dragões e águias. Pelo Benfica, a derrota custou-lhe o lugar.

