O vinho nunca teve pressa. Nós é que passámos a tê-la.

Esperar tornou-se um verbo fora de moda. Seja por uma resposta, uma encomenda, o próximo episódio, o jantar ou até mesmo por alguém, vivemos numa época em que esperar deixou de ser uma virtude para passar a ser uma inquietação.Se uma página demora três segundos a abrir, dizemos que está lenta.Se uma encomenda chega amanhã em vez de hoje, achamos que o serviço falhou.Se uma mensagem fica por responder durante algumas horas, começamos a imaginar cenários.O mundo acelerou e tudo acontece depressa - ou, pelo menos, tudo parece ter de acontecer depressa. E depois, existe o vinho - que não tem qualquer respeito pela nossa ansiedade e que ainda se recusa a acompanhar esta pressa coletiva: uma videira demora anos até produzir uvas capazes de dar origem a grandes vinhos e uma vinha velha leva décadas a construir aquilo que hoje admiramos; um Vintage pode esperar uma geração antes de revelar tudo o que tem para dizer e um grande Madeira pode até atravessar séculos para atingir o seu melhor potencial. Há até garrafas mais velhas do que muitos países modernos.E o que é que nenhum deles teve? Pressa. Não deixa de ser curioso: vivemos obcecados com velocidade, mas continuamos profundamente fascinados por tudo aquilo que demorou muito tempo a acontecer.Admiramos catedrais construídas ao longo de várias décadas, respeitamos árvores centenárias, pagamos fortunas por relógios feitos à mão e deliciamo-nos com queijos curados durante mais meses do que aqueles que cabem num ano. E emocionamo-nos perante um vinho que passou décadas em silêncio dentro de uma garrafa. Talvez isto signifique que, no fundo, ainda reconhecemos uma verdade simples - o tempo continua a fazer coisas que a tecnologia não consegue. No vinho isso é particularmente evidente: não existe uma aplicação que faça uma vinha envelhecer vinte anos; não existe inteligência artificial capaz de acelerar uma colheita; não existe algoritmo que substitua quatro décadas de raízes a procurar água nas profundezas de um solo. Há coisas que simplesmente não aceitam atalhos e isso, principalmente nos dias de hoje, é extraordinário. O vinho ensina-nos assim uma lição que raramente queremos ouvir - nem tudo o que tem valor pode ser acelerado. Talvez seja precisamente essa a razão pela qual tantas pessoas se apaixonam pelo vinho sem conseguirem explicar porquê. Pensam que gostam dos aromas, das castas ou das regiões, mas talvez gostem, acima de tudo, daquilo que o vinho representa: uma rara oportunidade para abrandar. Basta olhar para o ritual - escolher uma garrafa, tirar a rolha, esperar que o vinho respire. Servir. Cheirar, provar, conversar. Voltar a servir.Enquanto tudo isso acontece, algo muda.Não apenas no vinho, mas em nós. A mesa abranda e a conversa ganha tempo. Os telemóveis ficam, por momentos, esquecidos. O relógio deixa de mandar. Poucas bebidas conseguem provocar esta transformação. O vinho continua a consegui-lo.Talvez porque nunca tenha sido apenas uma bebida. Sempre foi um pretexto para prolongar encontros e permitir que as pessoas permanecessem juntas mais um pouco. Ao longo do tempo, inevitavelmente, também nós mudámos. Queremos vinhos prontos a beber, compreensíveis ao primeiro gole, explicados em trinta segundos e pontuados antes sequer de os provarmos. Como se o prazer também pudesse ser instantâneo.Mas o vinho resiste. Há vinhos que evoluem ao longo da refeição. Revelam-se de forma diferente no copo, mudam com a temperatura, transformam-se quando encontram a comida e, de certa forma, mudam connosco. É precisamente essa capacidade de nunca serem exatamente iguais que os torna tão fascinantes. Hoje falamos recorrentemente de inteligência artificial, automatização, produtividade e da necessidade de fazer mais em menos tempo. Tudo isso é importante. Mas também precisamos de coisas que nos recordem que nem tudo deve ser otimizado, se não for antes humanizado.O vinho continua a ser uma delas porque nos obriga a aceitar uma ideia quase revolucionária para os dias de hoje: há processos que não podem ser comprimidos, experiências que não podem ser aceleradas e prazeres que nunca caberão numa notificação. No fundo, uma garrafa de vinho nunca nos oferece apenas aquilo que está lá dentro. Oferece-nos também o tempo que alguém investiu para que ela existisse: o agricultor que esperou pela maturação certa, o enólogo que decidiu não apressar a natureza e a garrafa que permaneceu anos em silêncio antes de chegar à nossa mesa. Cada gole é, de certa forma, uma pequena vitória da paciência sobre a pressa. É talvez por isso que o vinho continua a emocionar tantas pessoas. Não porque seja mais sofisticado do que outras bebidas, nem porque tenha mais história, mas porque nos lembra de algo que estamos lentamente a desaprender.Parar, esperar e apreciar. No fim de contas, talvez o verdadeiro luxo do vinho nunca tenha sido o preço, o rótulo ou a raridade. Talvez o verdadeiro luxo seja ainda existir algo que, num mundo onde tudo corre, nos obrigue a parar com vontade e prazer. .La Matta: a pizzaria de adn francês e italiano, que é um restaurante de bairro em plena Graça lisboeta.*Esta secção tem o patrocínio da Quinta da Biaia. 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