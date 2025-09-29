Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Zineb Sedira sentada num cadeirão que trouxe da sua casa de Brixton. A sua sala de estar “completamente 60s”, foi recriada em Lisboa.
Zineb Sedira sentada num cadeirão que trouxe da sua casa de Brixton. A sua sala de estar “completamente 60s”, foi recriada em Lisboa. Leonardo Negrão
Cultura

Zineb Sedira: “Há um aumento do fascismo na Europa. Olhar para trás é muito importante”

Festival Pan-Africano de Argel de 1969 e a cultura como arma de resistência é o tema central da exposição da artista franco-argelina na Gulbenkian. Estará patente até 19 de janeiro do próximo ano.
Carla Alves Ribeiro
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Arte Contemporânea
edição impressa
Zenib Sedira
Centro de Arte Contemporânea da Gulbenkian

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt