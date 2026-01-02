Will Smith processado por “comportamento predatório” e despedimento sem justa causa

Will Smith está a ser processado por um violinista por “comportamento predatório” e despedimento sem justa causa. Brian King Joseph, que participou na digressão do ator e rapper no ano passado, alega que foi afastado por ter denunciado um episódio de agressão sexual.O violinista, que foi contratado para a digressão do álbum de Smith Based on a True Story após a sua primeira atuação em palco com Smith em dezembro de 2024, alega que, em março do ano passado, durante um concerto em Las Vegas, a sua mala e a chave do quarto de hotel desapareceram. Ao regressar ao quarto, terá encontrado uma mensagem de conteúdo sexual, toalhitas, uma garrafa de cerveja, medicamentos para o VIH com o nome de outra pessoa e documentos de alta hospitalar pertencentes a outra pessoa. Segundo relata, o bilhete dizia: "Brian, volto no máximo às 17h30, só nós" e tinha um coração desenhado e estava assinado Stone F.O músico alega que relatou o episódio à segurança do hotel e à equipa da digressão, mas que foi acusado de mentir e que foi demitido dias depois. Diz que justificaram o afastamento com um novo rumo para a digressão, mas que um novo violinista foi contratado para o substituir. E acrescenta que a demissão lhe causou stress pós-traumático, além de prejuízo financeiro.Ainda segundo Brian King Joseph, Will Smith estava a aliciá-lo e a prepará-lo para "exploração sexual futura". "Tu e eu temos uma ligação tão especial, que não tenho com mais ninguém", ter-lhe-é dito o rapper, segundo a ação, interposta nos ultimos dias de 2025 num tribunal de Los Angeles.Já o advogado de Will Smith disse ao Daily Mail que as acusações são “falsas, infundadas e irresponsáveis”.