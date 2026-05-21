'L'Innocente', de Luchino Visconti.
'L'Innocente', de Luchino Visconti.
Cultura

Welles & Visconti

Sucedem-se as cópias restauradas de filmes que são referências históricas incontornáveis: 'The Stranger', de Orson Welles, e 'L’Innocente', de Luchino Visconti reapareceram em Cannes.
João Lopes
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