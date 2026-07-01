Voz de Gene Wilder vai ser recriada com IA para reality show na Fábrica de Chocolate de Willy Wonka

A voz do ator Gene Wilder, que morreu em 2016, vai ser recriada usando inteligência artificial para um reality show da Netflix inspirado pelo livro "Charlie e a Fábrica de Chocolate", romance de Roald Dahl cuja adaptação para filme em 1971 foi protagonizada por Wilder.A ideia é resultado da parceria da empresa de streaming norte-americana com a ElevenLabs, que já recriou as vozes de atores como Judy Garland, James Dean ou Burt Reynolds para uma aplicação de leitura de ficheiros.O conceito do programa "Wonka's The Golden Ticket" leva 12 concorrentes vencedores do "Bilhete Dourado" a competirem numa série de jogos numa versão da Fábrica de Chocolate de Willy Wonka, tudo para ganhar um "prémio à Wonka que pode mudar a vida". Deverá estrear na Netflix em setembro deste ano, indicou a empresa..Tal como ocorreu com os outros atores, o uso da voz de Wilder foi aprovado pela família do ator, que morreu em 2016 após complicações da doença de Alzheimer."Mais de cinco décadas depois de Gene ter dado vida a Willy Wonka, pessoas de todas as idades e origens em todo o mundo continuam a encontrar alegria, risos e inspiração na sua interpretação", afirmou Karen B. Wilder, viúva do ator que representa o seu espólio, num comunicado da Netflix."O Gene tinha uma capacidade extraordinária para trazer humor, encanto e emoção à vida das pessoas e essa ligação perdurou ao longo de várias gerações", continuou, elogiando o programa por "celebrar o calor humano e a imaginação que ele conferiu à personagem, apresentando essa magia a uma nova geração e, ao mesmo tempo, prestando homenagem aos fãs que a têm apreciado há décadas"..Morreu Gene Wilder, o eterno Willy Wonka .Bernardo Caldas: “Nós vamos perder trabalhos para a Inteligência Artificial, ponto”.Parlamento Europeu proíbe sistemas de inteligência artificial que geram imagens sexuais