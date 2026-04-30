Visitantes de museus e monumentos nacionais com quebra de 4,38% em 2025

Os museus, monumentos e palácios nacionais sob gestão da empresa pública Museus e Monumentos de Portugal (MMP) registaram 4.843.299 visitantes em 2025, numa descida de 4,38% em relação a 2024, foi anunciado esta quinta-feira, 30 de abril.De acordo com um comunicado deste organismo sobre o balanço de visitantes, a quebra estará relacionada com o "encerramento total ou parcial de vários museus e monumentos para obras no âmbito do PRR" (Plano de Recuperação e Resiliência).A quebra de 4,38% no número de entradas por comparação com 2024 equivale a menos 221.929 visitas, indica a MMP.Em 2024, as entradas nos 38 museus, monumentos e palácios nacionais tutelados pela MMP tinham-se mantido acima dos cinco milhões (5.065.228 visitantes), mas com uma ligeira descida em relação a 2023 (5.157.404), de 1,8%, segundo as estatísticas oficiais divulgadas na altura.Entre os equipamentos culturais que estiveram encerrados em 2025 contam-se o Museu do Abade de Baçal, em Bragança (entre fevereiro e novembro de 2025), o Museu de Lamego (desde maio de 2025), a Torre de Belém (desde abril de 2025) e o Museu Nacional de Arte Antiga (desde outubro de 2025), em Lisboa, entre outros.